Italia, Australia, Regno Unito… Ondata di protesta contro le restrizioni sanitarie

RABBIA – Mentre sabato 24 luglio in Francia più di 160.000 persone hanno manifestato contro il lasciapassare sanitario, il movimento di protesta contro le restrizioni sanitarie si è diffuso in diversi altri paesi del mondo.

Sabato 24 luglio in Francia più di 160.000 persone hanno manifestato contro l’estensione del permesso sanitario e della vaccinazione obbligatoria per alcune professioni. Ma questo movimento di protesta contro le restrizioni sanitarie che si stanno moltiplicando a causa della forte diffusione della variante Delta, non è un caso isolato. Lo hanno dimostrato anche Italia, Australia, Regno Unito e Irlanda.

Gli italiani protestano contro il pass sanitario obbligatorio

“La libertà!”, “No alla dittatura!” hanno cantato migliaia di italiani a Roma, Napoli, Torino e Genova, per protestare contro il pass sanitario obbligatorio per accedere ai luoghi chiusi dal 6 agosto. Davanti al Duomo di Milano era possibile leggere su un cartello “Meglio morire liberi che vivere da schiavo”. Simboli nazisti sono stati avvistati in alcuni raduni come a Genova dove i manifestanti indossavano stelle gialle dove era iscritto “non vaccinato”. Tuttavia, come in Francia, l’annuncio di nuove misure restrittive a fronte della progressione della variante Delta ha provocato un aumento delle vaccinazioni, con un aumento del 200% in alcune regioni d’Italia secondo il generale Francesco Figliuolo.

In Australia, scontri tra polizia e manifestanti

All’inizio della giornata di sabato 24 luglio, è stato a Sydney, in Australia, che sono scoppiati gli scontri tra polizia a cavallo e manifestanti, poiché ai cinque milioni di abitanti della città è stato ordinato di rimanere a casa loro per un mese. Secondo i media locali, migliaia di persone sono scese per le strade di Melbourne dopo essersi radunate davanti al Victoria State Parliament. READ Kevin-Prince Boateng, "giocatore del mese" di Serie B

Migliaia di manifestanti nel Regno Unito e in Irlanda

Oltre la Manica, si sono svolte anche manifestazioni per sfidare le restrizioni sanitarie. Secondo Mail giornaliera, in Inghilterra, migliaia di persone hanno manifestato nelle strade di Londra e Manchester per protestare contro il passaporto delle vaccinazioni, l’uso di mascherine e altre restrizioni. In Irlanda, a Dublino, migliaia di manifestanti si sono riuniti in pace.

