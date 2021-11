Italia… A Bagrati: 3 Ristoranti Italiani Da Visitare – Ristoranti Italiani Ad Atene

La cucina italiana occupa un posto speciale nel cuore dei greci. Chi non va matto per la deliziosa pasta e la pizza sottile di Ala Italia? A questo punto vi ricordiamo i migliori negozi di brunch di Bagrati.

A Pagati puoi trovare tre dei ristoranti italiani più famosi della città, che hanno instaurato un forte rapporto con il pubblico e servono piatti italiani autentici, con sapori che ti trasportano e ti fanno sentire come se stessi gustando la tua pasta a Piazza Navona.

Iniziamo:

1. Trattoria Dome

Cupola in italiano significa cupola, e il nome del negozio si riferisce alla forma del forno in cui vengono cotti i piatti tradizionali. A parte la cucina, Cupola sembra mantenere lo stile classico nella decorazione dello spazio, poiché le tonalità del bianco e nero e gli interni decorati in modo semplice creano l’atmosfera giusta per una vera esperienza italiana! L’atmosfera rilassata e l’ambiente divertente che incontrerai, ti faranno divertire dal primo momento!

Nel ricco menù del ristorante troverete una varietà di pasta, pizza e carne, con un’ottima pizza e un menù di pasta fresca con protagonista! Assicurati di scegliere la pizza Bufala Margherita con mozzarella di bufala, salsa di pomodoro San Marzano e basilico, e goditi il ​​suo delizioso impasto e gli ingredienti genuini.

Da provare anche le Lasagne alla Bolognese, con carne macinata, pomodorini e besciamella, gli Strozzapreti Sorrentina, con salsa di pomodoro fresco, mozzarella e origano, e i Capelli de Prete ripieni di mascarpone e salsa al tartufo nero.

Concludi il pasto con uno dei dolci suggeriti, come l’originale tiramisù o il torteno, e concediti una miscela unica di cioccolato amaro con cioccolato al latte, gianduia e fragole.

Con i suoi sapori autentici, l’atmosfera elegante e l’ambiente accogliente, è improbabile che il Dome ti impressioni. Infine, sotto questa… cupola, c’è una proposta speciale che vi farà visitare ancora… e ancora!

T: Euforione 13, Atene

2. Trattoria Italia D’Onofrio

Trattoria ITALIA D’Onofrio è un ristorante tradizionale italiano nel cuore di Atene. Si trova a Pagati, a 300 metri dall’ingresso dello Stadio Kallimarmaro, in Heronda, una tranquilla via pedonale. In un edificio neoclassico, di classica architettura ateniese che ricorda i palazzi italiani di Roma in legno e pietra e un bellissimo cortile.

La cucina è ispirata alle casalinghe italiane e tutte le ricette sono seguite fedelmente con ingredienti direttamente dal sud italiano. Ogni giorno impastiamo tagliatelle fresche, linguine al nero di seppia, prepariamo la nostra panna cotta, tiramisù, gelato e limoncello.

Da provare Vitello tonato, Posciola, Puttanesca con linguine nere, pasta con pere e gorgonzola, Saltipoca alla Romana e tanti altri piatti tipici italiani.

T: Hironda 6, Atene

3. Tre sorelle

Con un menu di 10 proposte di pizza, costantemente aggiornato, e una lista di cocktail con proposte classiche e d’autore, Tre Sorelle è un concept place speciale dove accompagnare il tuo drink con ottimi sapori basati sulla tradizione italiana e arricchiti con la qualità del più fresco ingredienti in combinazioni inaspettate. L’impasto cotto a fuoco lento per 48 ore e il lievito artigianale creano la differenza nel gusto di ogni ricetta.

La pizza parmense con salsa di pomodoro, mozzarella fresca, ricotta, fettrichina di salame e tartovo con mozzarella fresca, tartufo, pomodorini, mozzarella di bufala e basilico, sono tra le opzioni base, mentre la Bisquitrian, con pasta, pasta, pomodoro con gamberi e sole- pomodorini secchi, senape, rivelano spezie e rucola, per una nuova proposta della gastronomia italiana. Tutte le pizze vengono cotte nel forno da incasso italiano a 450 gradi per 90 secondi, mantenendo il gusto originale degli ingredienti italiani e la consistenza croccante dell’impasto speciale.

Per quanto riguarda le bevande, prendono il loro posto al bar, che si tratti di un classico aperitivo Spritz o di un cocktail fruttato d’autore. Qualunque cosa tu scelga, Tre Sorelle ti servirà bene, sostenendo che questa idea è venuta a fare la differenza nell’intrattenimento quotidiano.

T: Archillo 19, Bagrati