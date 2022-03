Intermarché, un progetto “SensationnELLES”.

Attraverso un’operazione su larga scala che mira a promuovere la pratica, Intermarché, partner della FFF, desidera mobilitare le squadre femminili dall’U14 all’U18 dei club dilettantistici. Palo ? Stage estivo in Inghilterra e sostegno al finanziamento di azioni di CSR.

Domenica 10 luglio, i Bleues inizieranno UEFA Euro 2022 contro l’Italia a Roterham, nel nord-est dell’Inghilterra, paese ospitante del torneo. Con l’avvicinarsi di questo grande evento, Intermarché, partner della FFF e delle squadre francesi dal 2018, sta lanciando un ambizioso programma chiamato “SensationnELLES” al fine di aumentare l’accessibilità del calcio femminile, il suo riconoscimento e creare adesione attorno alla pratica.

Presentato nel corso di una conferenza stampa organizzata questo lunedì 7 marzo presso la sede della FFF (immagine qui sotto), il progetto, la cui madrina è l’ex nazionale Laure Boulleau, è rivolto alle squadre femminili da U14 a U18 di club dilettantistici. Permetterà a uno di loro di vivere un’avventura sportiva, umana e sociale grazie a uno stage estivo di 15 giorni ad agosto all’interno di un club inglese, il Lewes FC, impegnato su scala sociale e ambientale.

La squadra vincitrice continuerà ad essere supportata per tre anni da Intermarché, che sosterrà finanziariamente le azioni di CSR attuate.

“Un programma per tutti i territori”

” Il nostro calcio femminile ha bisogno di azioni, eventi e partner specifici per strutturarsi e quindi svilupparsiha sottolineato la segretaria generale della FFF, Laura Georges, nel corso di questa conferenza stampa. Questo programma, in tre anni, riguarda tutti i nostri territori, fino all’Oltremare, e ci permetterà di sostenere i nostri club dopo il difficile periodo del Covid-19.. Si aggiunge a quanto già messo in atto dalla Federazione per stabilire ulteriormente i luoghi del calcio femminile, come il calcio a scuola, la settimana del calcio femminile, il sistema dedicato alle dirigenti donne, le scuole calcio femminile, la Commissione dedicata alle donne di alto livello … È un insieme di cose che contribuiscono a creare un circolo virtuoso e sono lieto dell’impegno di Intermarché in questo programma sociale senza precedenti che porta progresso “.

Madrina di “SensationnELLES”, anche Laure Boulleau ha accolto con favore l’attuazione di questo progetto ” completamente dedicato al calcio femminile e che darà la possibilità di raggiungere tutti. Abbiamo bisogno di aiuto a tutti i livelli, in particolare a livello locale, nei club dilettantistici, dove giocare a calcio non è necessariamente ancora facile per le ragazze. Dobbiamo aiutarli, guidarli, ispirarli, fargli desiderare di giocare a calcio, ricordare loro che possiamo giocare con i ragazzi, oa scuola. Sono totalmente convinto della benevolenza di questo programma. »

Da sinistra a destra: France Pierron (presentatore), Laure Boulleau, madrina di “SensationnELLES”, Laura Georges, segretaria generale della FFF, e Anne Saintemarie, membro di Intermarché (foto Philippe MAYEN/FFF).

Stiamo cercando con questa azione di mettere il calcio al servizio dell’educazione e dello sviluppo delle ragazze e delle giovani donne. Anne Saintemarie (Intermarché)

Chi è interessato?

Squadre femminili da U14 a U18 (compreso) di società dilettantistiche di volontariato. In totale, 1.575 club e 2.412 squadre femminili (da U14 a U18) potranno prendere parte a questo progetto.

Quando fare domanda?

Il bando si apre da martedì 8 marzo e si concluderà venerdì 8 aprile 2022. A seguito di un processo di selezione (vedi riquadro), le otto migliori candidature verranno selezionate per partecipare alla sfida finale organizzata a fine giugno a Parigi.

Come partecipare?

È necessario compilare un modulo online sul sito Web Au Plus Près du Sport. L’idea è quella di presentare la squadra, ripercorrere la sua storia, descrivere i suoi impegni di CSR e la sua identità.

In una seconda fase, gli otto finalisti selezionati dovranno produrre, prima della sfida finale, un video di 2min30 per presentare i loro futuri progetti sociali, sportivi e ambientali. Progetti che poi verranno a difendere a fine giugno a Parigi davanti a una giuria di otto personalità* che designerà la squadra vincitrice.

*I membri della giuria: Laure Boulleau (madrina, ex giocatore internazionale, consulente televisivo), Géraldine Catalano (direttore di Équipe Mag), Laura Georges (segretaria generale della FFF), Véronique Lainé (membro dell’Esecutivo Consiglio di amministrazione della LFA), Anne Saintemarie (direttore aziendale, membro di Intermarché), Philippe Bergeroo (ex nazionale, ex allenatore della squadra femminile francese), Philippe Doucet (giornalista), Philipp Müller-Wirth (direttore del dipartimento Sport dell’UNESCO ).