In roulotte ea cavallo, in viaggio con un circo ecologico

Châteaumeillant (Cher), relazione

Sul ciglio della strada, gli automobilisti non possono crederci. Auto ferme, molti di loro hanno afferrato i loro smartphone per immortalare la scena: sei roulotte trainate da cavalli che si muovono lentamente lungo la strada secondaria costeggiata dai campi. Non sono nemmeno le 11, ma il sole sta già picchiando. Qua e là, alcune querce forniscono ombra gradita agli animali e alle loro guide.

Questo insolito convoglio è quello del circo Bidon. Dal 1976 la troupe percorre le strade della Francia e dell’Italia. Francois Rauline, detto “ Francois Bidon »è uno dei suoi fondatori: seduto in testa alla prima carovana, fa strada.

Fino a settembre, il circo coprirà la regione Centro-Val de Loire, attraversando Indre, Cher, Nièvre, Allier e Creuse. © Mathieu Genon/Reporterre

È impressionante, François, con i suoi lunghi capelli bianchi e il suo aspetto un po’ burbero. “ Negli anni ’70 ero un incisore di bronzo a Parigi. Ho mollato tutto per andare in viaggio », dice l’uomo di 75 anni, con scintillanti occhi azzurri. Durante il viaggio incontrò un ex trapezista che viveva nei boschi della Francia orientale. È questa storia d’amore, che sembra una favola, che gli ha fatto venire voglia di iniziare un circo “ vecchio » con cavalli e roulotte. E questo, pur non avendo esperienza sul campo.

Francois Rauline, detto Francois Bidon è in viaggio dal 1976. © Mathieu Genon/Reporterre

Il storia d’amore finalmente finì, ma l’idea non lo lasciò. François è tornato in viaggio e ha formato la sua troupe con coppie di musicisti incontrati durante il viaggio, e il suo nuovo compagno. Ha comprato alcuni cavalli e ha realizzato lui stesso i rimorchi. Autodidatta, la banda di amici ha imparato diversi numeri sul lavoro. “ Non riuscivamo nemmeno a destreggiarsi tra tre mazze, le persone morivano dal ridere. Ridevano più che nel circo tradizionale », ride François. Da qui il nome, “ circo delle caramelle »che è rimasto da allora.

Quarantasei anni dopo, dopo migliaia di chilometri percorsi, la troupe è molto cambiata. Il gruppo di amici si separò, nuovi acrobati vennero, vennero, se ne andarono. Quest’anno il gruppo (una dozzina di persone) è stato completamente rinnovato. Nessun dilettante questa volta, la maggior parte degli artisti ha frequentato scuole di circo o conservatori. “ Ma non avanziamo la tecnica, non pretendiamo di essere i migliorisottolinea François. Quello che vogliamo è sorprendere le persone, toccarle. »

Francois Bidon: Quello che vogliamo è sorprendere le persone, toccarle. » © Mathieu Genon/Reporterre

Elogio della lentezza

Quest’anno, fino a settembre, il circo Bidon percorrerà la regione del Centro-Val de Loire, attraversando Indre, Cher, Nièvre, Allier e Creuse. L’andatura del tour è determinata dall’andatura dei cavalli: percorrono al massimo 25 chilometri al giorno, e rimangono più giorni nella stessa città. Un’attrezzatura troppo pesante per loro, o troppo ingombrante per i rimorchi, viene trasportata a monte da un camion. Un ritmo che ci costringe a celebrare la lentezza.

Nei rimorchi non percorrono più di 25 chilometri al giorno. © DOTT



“ Prima ci muovevamo cosìricorda Daniele, 27 anni, fisarmonicista del circo Bidon. È affascinante, è lungo, è l’opposto dello stile di vita “normale” dove devi andare veloce. Qui, devi pianificare una giornata per andare da una città all’altra. Questo limite ti impone un ritmo più sano, sei più nel momento presente. » “ Ci disconnettiamo, agli artisti piacciono le persone che vengono a vederci, conferma Luna, trapezista di 28 anni. È una piccola bolla che si muove alla velocità degli zoccoli. »

Non conoscendo i cavalli, i Circassi dovettero imparare a guidarli. © Mathieu Genon/Reporterre

Allo scoccare delle dodici, dopo alcuni singhiozzi – una cavalla che si trovò libera sulla strada e una carovana che quasi finì nel fosso – il corteo raggiunse finalmente Châteaumeillant (Cher), un piccolo paese di quasi 1800 abitanti. Lì, il circo attira tutti gli sguardi. Un’anziana signora li guarda passare davanti alla sua finestra, un uomo appoggiato al cancello li saluta, due donne si avvicinano per filmarli e salutarli. “ Andiamo dove vivono le persone »espone François. “ Penso che sia fantastico andare in posti “perduto”dove non c’è necessariamente un teatroabbonda la violinista Amandine, 32 anni. Incontriamo persone che di solito non vediamo, di estrazione sociale con cui di solito non ci mescoliamo. Abbatte le barriere. »

Giocoleria, trapezio, fisarmonica… i talenti degli artisti circensi sono molteplici. © Mathieu Genon/Reporterre

Giunti davanti alla piazza principale, è il momento di sganciare i cavalli, montare gli alberini, la pista, le gradinate… Gli artisti vivranno lì, nelle loro roulotte, per una settimana, prima di smontare tutto e tornare a Lignières ( vicino a 1.400 abitanti). “ Nel mondo dello spettacolo, è normale fare 500 miglia, suonare due appuntamenti e tornare a casa, deplora Efraim, il funambolo [1] 26 anni. In questi casi, sperimentiamo meno la rappresentazione, c’è meno densità. Qui è diverso. » In tutto, più di cento date dello spettacolo – battezzato “ Ognuno ha i propri sogni » — sono previsti da maggio a settembre.

Il Cirque Bidon ha programmato più di cento date di spettacoli nel 2022. © Mathieu Genon/Reporterre

Vivere in una comunità

Fino ad allora, dovremo imparare a vivere on the road, tutti insieme. Al Cirque Bidon, a differenza di altri circhi, tutti devono partecipare. A tutti è stato assegnato un cavallo un mese e mezzo fa di cui occuparsi, tutti devono aiutare con le faccende domestiche, allestire il circo, smantellare… Non facile, quando la maggior parte dei membri della troupe non ha mai imbrigliato un cavallo o arrampicato su un albero nella loro vita.

Tra i compiti del circo: il montaggio e lo smantellamento del circo. © Mathieu Genon/Reporterre

L’inizio sembra un po’ difficile: dai trailer a volte escono esplosioni di voce. Ma i circassi rimangono ottimisti. “ Ci conosciamo, per vedere i limiti dell’altro. Ci unirà »assicura Amadine. “ È così che diventiamo professionisti. Più ci alleniamo insieme, meno stressante sarà. »conferma Océane, un giocoliere di 28 anni.

Il circo Bidon installato a Châteaumeillant, alla fine di maggio 2022. © Mathieu Genon/Reporterre

Prima di scendere in pista, tutti i loro ostacoli scompaiono, come per magia. In un contagioso buon umore, gli artisti si alternano tra acrobazie equestri, filo, cerchio aereo e piccoli schizzi, il tutto accompagnato dal vivo dai musicisti. “ Offriamo alle persone immagini che le fanno sognare, inaspettate, senza aggiungere artifici o effetti specialidice Francesco. L’obiettivo è portare le persone con noi. » La formula seduce: a Châteaumeillant, grandi e piccini si dicono sedotti dalla rappresentazione. E, forse ancora di più, dall’universo offerto loro. Con occhi luminosi, alcuni indicano i trailer. Come se anche loro sognassero di mettersi in viaggio.

📨 Iscriviti gratuitamente alla newsletter Iscriviti in meno di un minuto per ricevere una selezione di articoli pubblicati da Reporter. sottoscrivi

Dopo questo articolo Rapporto — Alternative Pedalare per vedere un film: alla scoperta di un cinema ecosostenibile

Giudizi [1] Il funambolo è un acrobata che si muove su un filo posto a circa 2 metri da terra. Commenti