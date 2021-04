Il presentatore televisivo Michel Hunziker si scusa per la serie razzista

© Stricia News

Lunedì 12 aprile, due presentatori italiani hanno fatto caricature di persone di origine cinese chiudendo gli occhi.





Razzismo: questa è la sequenza che provoca indignazione. Gli annunciatori del quotidiano satirico italiano Striscia la Notizia hanno delle stelle Fumetti di persone di origine cinese Prima di dare l’antenna a Il loro corrispondente A Pechino.

Michel Hunziker e Jerry Scotti presentano il quotidiano televisivo satirico “Striscia la Notizia” sul canale italiano di Mediaset, Canale 5. Lunedì 12 aprile, gli annunciatori hanno dato il via a un giornalista che avrebbe dovuto parlare della gestione della sede della RAI (la televisione pubblica italiana) a Pechino.

I conduttori deridono apertamente il modo in cui le persone di origine cinese pronunciano la lettera “R” e ripetono “LAI” invece di “RAI”. Inoltre, in questo momento, usano le dita per allungare gli occhi al fine di “aggiustarli”.

Una sequenza postata sui social network Interact, tra gli altri, del critico di moda Luis Pisano, che gestisce il profilo Instagram di Diet Prada, seguito da 2,7 milioni di persone. Denuncia i gesti razzisti dicendo che “l’Italia ospita il maggior numero di cinesi in tutta Europa, con circa 310mila cittadini”. Se l’ex modello italo-svizzero, Michel Hunziker, si è scusato, affermando che “grazie a Dio i tempi stanno cambiando”, il suo collega Jerry Scotti non ha ancora commentato.

