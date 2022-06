Il ministro degli Esteri vietnamita riceve il viceministro degli Esteri italiano

>>Vietnam – Italia: 3e consultazione politica a livello di viceministro degli Affari esteri

>>Il Vietnam e l’Italia possono cooperare in aree di reciproco interesse

>>Promozione della cooperazione economica Vietnam-Italia





Il ministro degli Esteri Bùi Thanh Son (a destra) e il viceministro degli Esteri italiano Manlio Di Stefano. Foto: VNA/CVN



Il ministro Bui Thanh Son ha affermato che il Vietnam attribuisce importanza allo sviluppo della sua partnership strategica con l’Italia e ha suggerito di promuovere la cooperazione commerciale e di investimento, estendendo la cooperazione ad altre aree come la resilienza ai cambiamenti climatici, le infrastrutture, l’agricoltura, la sicurezza alimentare, la formazione delle risorse umane.

Ha inoltre chiesto all’Italia di aiutare il Vietnam ad accedere alla finanza e alla tecnologia per attuare gli impegni presi alla COP26, a collaborare con il Vietnam per un’efficace attuazione dell’accordo Unione Europea-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), a ratificare rapidamente l’Unione Europea-Vietnam Accordo sulla protezione degli investimenti (EVIPA).

Il viceministro italiano ha affermato di apprezzare la stretta collaborazione tra il suo Paese e il Vietnam anche durante la pandemia di COVID-19. Ha affermato che la cooperazione economica continua ad essere una priorità nella cooperazione bilaterale e si è impegnato ad aumentare il commercio con il Vietnam e gli investimenti italiani in Vietnam, principale partner dell’Italia nell’ASEAN.

Le due parti hanno convenuto di attuare efficacemente il programma d’azione per l’attuazione del partenariato strategico 2021-2023, di collaborare per organizzare attività in onore dei 50e anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e del 10e anniversario della partnership strategica nel 2023.

Manlio Di Stefano ha ringraziato il Vietnam per aver sostenuto l’Italia a diventare un partner di sviluppo dell’ASEAN. Apprezzando il ruolo e il contributo del Vietnam nell’ASEAN, ha auspicato che il Vietnam sostenga l’Italia per rafforzare la sua presenza nella regione e promuovere progetti di cooperazione con l’ASEAN nello sviluppo sostenibile, nell’aerospazio e nell’ambiente.



VNA/CVN