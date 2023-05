Il divieto di raccogliere fossili sulle spiagge della Normandia ha preoccupato gli scienziati

Il progetto per la creazione di una riserva naturale nel Calvados prevede il divieto di raccogliere fossili sulle scogliere, ma anche sulle spiagge. Ciò negherebbe ai paleontologi le raccolte che sono state condotte durante tutto l’anno.

Riusciremo ancora a raccogliere fossili ai piedi delle Scogliere Normanne? Questa è la domanda che ora si pongono con ansia i paleontologi, questi specialisti fin dai tempi più antichi del nostro pianeta. La provincia del Calvados prevede di creare una riserva naturale nei prossimi mesi sulle Jurassic Cliffs nel dipartimento. In questo contesto, la raccolta di fossili è vietata salvo circostanze eccezionali. Viene prima: paleontologi dilettanti. Ma poi, l’intera disciplina è coinvolta.

E per gli scienziati, questo è inimmaginabile. Perché queste scogliere hanno per loro un valore storico preistorico e persino inestimabile. Basta camminare sulla spiaggia di Villers-sur-Mer, vicino a Deauville, per rendersene conto. Siamo ai piedi delle Vaches Noires, scogliere aggredite dal vento e dal mare, con Laurent Picot, paleontologo. Basta guardare per vedere “Conchiglie fossili. Per esempio, ce n’è una qui.”

Laurent Picot conosce bene questo sito, in quanto da quasi due secoli è stato censito da appassionati, collezionisti e famiglie alla ricerca di oggetti risalenti a milioni di anni fa. “Ci sono grossi pezzi di calcare e in questi pezzi di calcare, qui, per esempio, c’è un piccolo guscio di capesante, sulla punta del mio dito. A uno sguardo, ha circa 160 milioni di anni”.

Senza tifosi non possiamo fare niente.

Capesante, vongole fossilizzate, sono ciò che i paleontologi dilettanti trovano più facilmente disponibili su queste spiagge. Per non parlare delle ammoniti, questi fossili di molluschi contorti che sono diventati l’emblema della città di Villers-sur-Mer. fossili, Laurent Picot spiegaSono rocce, animali che si trasformano in rocce se lo conosciamo così semplicemente. È chiaro che con la marea si sposterà, colpirà i ciottoli e si eroderà molto velocemente. E dopo un po’ si trasformerà in sabbia che alimenta la spiaggia. Quindi l’obiettivo per i paleontologi è raccogliere questi fossili prima che vengano distrutti dalle maree. Oggi chiunque può farlo. Ma presto sarà vietato.



Progetto per la creazione di una Riserva Naturale Nazionale delle Scogliere Jurassic Calvados: i confini della riserva a livello di Vaches Noire. In blu: proprietà del Conservatoire du littoral Segui i preferiti

Il progetto della provincia del Calvados è quello di creare una riserva naturale per proteggere la fauna e la flora. Saranno coinvolti 37 chilometri di piste. Quello, paleontologi. D’altra parte, stanno andando contro questo divieto di raccogliere fossili sulla battigia, sulla spiaggia. Per le autorità che promettono esenzioni, questa è una misura logica. Ma per gli avversari, la bandiera è minacciata.

Laurent Picot ci porta alle riserve di Paléospace, il Museo di Paleontologia di Villers-sur-Mer. “Qui abbiamo le collezioni più antiche, hanno un secolo”. Quando non è in spiaggia, è responsabile di fare un inventario di queste migliaia di fossili da mettere a disposizione degli scienziati. “Abbiamo in riserva circa 27mila fossili. Tutto è stato trovato da astrofili illuminati. Come vedete, le ultime donazioni: 2021. Ce ne sono altre, più recenti, di cui non abbiamo avuto il tempo di fare l’inventario. Saranno fatte .” Laurent Picot continua il tour di taglio della collezione. “Nei vertebrati, avremmo pesci e ittiosauri — rettili marini. Qui, è un po’ la nostra specialità: abbiamo molti coccodrilli e qui, le vertebre dei dinosauri.” Per lui il divieto di cliff picking non è in discussione. “È protetto, non ci andremo, nessun problema.” Non passa, invece, il divieto di fotografare dalla spiaggia. “Questa decisione, per me, è contro la scienza. Senza dilettanti, non possiamo fare nulla”.



Karen Boutillier, direttrice del Paléospace de Villers-sur-Mer, e Laurent Picot, direttore scientifico. (Boris Hallier/Francia Info/Radio Francia)

E per Karen Boutilier, direttrice del Paléospace, è in gioco la sopravvivenza del museo. “Nessun paleontologo è stato consultato su questo progetto per far rispettare il divieto di raccogliere fossili sulla spiaggia, te ne penti. Argomento sempre: tranquilli, le deroghe saranno concesse…ma sappiamo benissimo che saranno molto, molto limitate.

“È chiaramente l’assassinio di paleontologi in Normandia. È un disastro per il Museo di Francia.” Karen Boutilier su franceinfo

Il progetto di riserva sta procedendo e la contea prevede di costruirlo entro la fine dell’anno. Ma gli avversari sono ancora mobilitati. Hanno il sostegno in particolare di eletti locali, parlamentari e senatori, che chiedono un incontro con il ministro della Transizione ecologica, Christophe Picchu. Un gruppo in difesa della paleontologia normanna è stato istituito dal paleontologo dilettante Laurent Puglisi. “Se facciamo i conti solo per le pendici delle Vaches Noires, e quindi solo quattro chilometri e mezzo, possiamo determinare che ogni anno ci sono 450.000 tonnellate di sedimenti sulla battigia. E che 450.000 tonnellate di sedimenti contengono milioni di fossili Se questi fossili non vengono raccolti, andranno persi per Forever, si trasformerà in polvere.

Il gruppo chiede alle autorità di prendere spunto da quanto si sta facendo dall’altra parte della Manica, nel Dorset, dove è stato elaborato un codice di condotta e dove i paleontologi, e anche i dilettanti, possono raccogliere fossili.