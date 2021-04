Il concept e i suoi ospiti di intrattenimento dovrebbero tenere il passo con lo spettacolo natalizio del lunedì sera su Channel +.

Il 21 dicembre alle 21:00 su Canal + (e myCANAL) dovrebbe continuare lo spettacolo di Natale.

Il canale presenta questo programma festivo come segue:

Lo scorso aprile Manu Payet ha ricevuto una telefonata da C + in piena custodia. Buone notizie: gli è stato offerto di creare il suo spettacolo di Natale. Cattive notizie: Manu è confinato in campagna, raccoglie male le parole e capisce ogni altra parola. Dice di sì a tutto in modo da non offendere nessuno senza capire veramente in cosa si trova. Abbiamo trovato Manu pochi mesi dopo, coinvolto nella storia di questo spettacolo natalizio perché deve guidare un gruppo di autori che il canale gli ha imposto. Seguiremo le avventure di questa squadra improvvisata durante intense sessioni di brainstorming. Ogni volta che viene proposta una nuova idea, vediamo che ha effetto, a volte solo pochi secondi (come sarà un Kaiser nel 2021?), E a volte completamente. Così passeremo da un talk show in stile americano a sequenze musicali folli, ma anche sketch, pubblicità false e ospiti inaspettati.

Co-produzione di Canal +, KONBINI, STUDIOCANAL ORIGINAL.

Ospiti:

Christine e la regina,

Non è il mio paese

Pauline Kellint dalla commedia francese,

Domenico Farrogia

Jojo vitcats,

Hervey,

Alban Ivanov

Hakim Jumaili

Benjamin Laverne dalla commedia francese,

LOUANE,

Soso Manis,

Jerome Neal

Ha detto di no e invece l’ha fatto!

