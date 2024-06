I livelli di NLR e PLR ​​possono servire come marcatori diagnostici precoci per le pazienti con cancro ovarico

Secondo una revisione, un elevato rapporto neutrofili/linfociti (NLR) e un elevato rapporto piastrine/linfociti (PLR) sono associati a una scarsa sopravvivenza libera da progressione (PFS) e a una sopravvivenza globale (OS) a 5 anni nelle pazienti con cancro ovarico pubblicato nel Giornale dell'Asia Pacifico sulla prevenzione del cancro.1

I ricercatori hanno spiegato che ogni anno si registrano circa 200.000 nuovi casi di cancro alle ovaie e si prevede che questo numero salirà a 371.000 nuovi casi all’anno entro il 2035. Il tasso di mortalità per cancro alle ovaie è del 6,3 ogni 100.000 donne all’anno, il che lo rende uno dei i tipi di cancro più pericolosi e comuni. Difficoltà nel trattamento.

Mi hanno spiegato come si chiama cancro alle ovaie “assassino silenzioso” Perché i pazienti spesso non mostrano sintomi finché non raggiungono uno stadio avanzato; Quasi l’80% dei casi di cancro ovarico vengono scoperti nelle fasi successive, quando si è diffuso oltre le ovaie.2 Pertanto, i ricercatori osservano che la diagnosi precoce è fondamentale per le pazienti con cancro ovarico.

Con l’aiuto di criteri standard, i medici possono riconoscere la malattia e iniziare precocemente il trattamento. passato studi È stato scoperto che le cellule tumorali ovariche inducono un'attivazione infiammatoria sistemica, che precede la progressione del tumore promuovendo la proliferazione e la metastasi delle cellule tumorali o favorendo l'angiogenesi; Questa risposta infiammatoria è associata all’inizio, alla progressione e alla diffusione del cancro.3,4 Per questo motivo, i ricercatori hanno esaminato sistematicamente i dati sui marcatori infiammatori, vale a dire NLR e PLR, per studiare la loro associazione con la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione nelle pazienti con cancro ovarico.1

I ricercatori hanno cercato studi idonei nei database Science Direct, PubMed, Cochrane Library e Google Scholar dal 2002 al 2023 utilizzando varie parole chiave, tra cui “cancro ovarico”, “rapporto linfociti-piastrine” e “rapporto linfociti-neutrofili”. Successivamente, hanno eseguito una ricerca manuale esaminando i riferimenti di tutti gli studi ammissibili.

Affinché gli studi fossero inclusi nella revisione, dovevano soddisfare i criteri di inclusione dei ricercatori. Ad esempio, dovevano essere studi in lingua inglese, con testo completo, che esaminassero l’importanza dei parametri NLR o PLR pre-trattamento come marcatori prognostici per il cancro ovarico.

Da ciascuno studio ammissibile, i ricercatori hanno estratto varie informazioni, come progettazione, metodologia, valori NLR e PLR, valori OS e PFS; In caso di dati poco chiari o mancanti, i ricercatori hanno contattato gli autori della pubblicazione originale via e-mail per chiarimenti.

La loro ricerca iniziale ha prodotto 1.255 studi pertinenti. Tuttavia, dopo averli esaminati più da vicino, i ricercatori hanno incluso solo 16 studi. La maggior parte erano studi retrospettivi e osservazionali che analizzavano pazienti asiatici; I ricercatori hanno analizzato 3.862 pazienti nei 16 studi, 2.793 dei quali erano di origine asiatica. L'età media dei pazienti era di 50,6 anni e il periodo medio di follow-up era di 45,8 mesi.

Analizzando 7 studi multivariabili, i ricercatori hanno determinato che i pazienti con NLR più elevato avevano una PFS peggiore (HR, 1,35; IC al 95%, 1,05-1,74; I).2 = 74%). Per quanto riguarda la relazione tra PLR e PFS nelle pazienti con cancro ovarico, 6 studi multivariati hanno dimostrato che le pazienti con PLR elevato avevano una PFS significativamente peggiore (HR, 1,62; IC al 95%, 1,56-3,09; I).2 = 87%).

Inoltre, in 9 studi multivariati, è stata identificata un'associazione tra NLR più elevato e sopravvivenza globale peggiore (HR, 1,46; IC al 95%, 1,42-4,35; I2 = 90%). Infine, in 7 studi multivariati, i ricercatori hanno scoperto che un PLR più elevato era associato a una sopravvivenza globale più scarsa (HR, 1,66; IC al 95%, 1,12-2,46; I2 = 88%). Pertanto, tra le pazienti con cancro ovarico, sia NLR che PLR ​​elevati sono associati a una sopravvivenza libera da progressione (PFS) e una sopravvivenza globale a 5 anni inferiori.

I ricercatori hanno riconosciuto i propri limiti, uno dei quali è che gli studi inclusi sono retrospettivi e hanno campioni relativamente piccoli. Inoltre, la maggior parte dei pazienti analizzati erano asiatici, il che significa che questi risultati potrebbero non essere generalizzabili ad altre popolazioni. Nonostante queste limitazioni, i ricercatori hanno espresso fiducia nei loro risultati e hanno suggerito aree per la ricerca futura.

“Le nostre analisi suggeriscono che NLR/PLR può essere utilizzato come marcatore diagnostico precoce per le pazienti affette da cancro ovarico. Tuttavia, per ottenere risultati più conclusivi è necessario uno studio più completo che includa un numero maggiore di pubblicazioni, nonché studi con un disegno prospettico “, concludono gli autori.

