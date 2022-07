I Bleuette appesi dall’Italia (2-2)

La selezione femminile U19 è stata agganciata (2-2) dalla controparte italiana giovedì 30 giugno per la seconda partita del girone di Euro. Giocherà il suo posto in semifinale domenica, contro la Spagna (17:30).

Dopo il successo inaugurale (3-0) contro la nazione ospitante lunedì, la Francia Under 19 femminile ha trovato l’Italia giovedì 30 giugno al Bazaly Stadium di Ostrava (Repubblica Ceca) per la seconda partita del Campionato Europeo.

Al termine di un primo periodo instabile (15 falli), le azzurre passano in vantaggio poco prima dell’intervallo sul dischetto, dopo un fallo di Inès Benyahia su Elisa Pfattner. Nicole Arcangeli prende con il piede sbagliato Inès Marques e apre le marcature (1-0, 45 + 2°).

Bleuettes alla reazione poi ha raggiunto

Di ritorno dagli spogliatoi, Sandrine Ringler porta nuova linfa ed è molto vicina ad essere premiata ma Louna Ribadeira inciampa su Beatrice Beretta (58°). Alla fine è stata Judith Coquet ad approfittare dell’ottimo lavoro di Nesrine Bahlouli sulla fascia sinistra per rimettere in gioco le due squadre (1-1, 65°) prima che Ribadeira desse il vantaggio ai Bleuettes su un nuovo overflow di Bahlouli (2-1 , 69).



Nesrine Bahlouli, doppietta contro l’Italia (Credit Sportfiles via UEFA)

Purtroppo le azzurre ottengono un nuovo rigore negli ultimi minuti dopo il contatto di Inès Kbida con Victoria Della Peruta. Arcangeli batte ancora Marques e firma il doppio. Nonostante alcune opportunità francesi nei tempi di recupero, ci fermeremo qui.

La selezione femminile U19 completerà la fase a gironi del Campionato Europeo contro la Spagna domenica 3 luglio (17:30), sempre a Ostrava, per assicurarsi un posto in semifinale.

La reazione dell’allenatore:

“La mia filosofia è prendermi cura solo della mia squadra, non dell’avversario o dell’arbitro. Oggi non sono contento del primo periodo in cui non abbiamo assolutamente rispettato le indicazioni e le strategie citate prima dell’incontro. Sono invece soddisfatto della nostra reazione nel secondo atto dove siamo riusciti a mettere gioco e ad essere pericolosi. Abbiamo avuto più occasioni e avremmo anche potuto vincere, ci è mancato un po’ di realismo per essere più sereni. Abbiamo ancora il nostro destino nelle nostre mani e tra i nostri piedi, per questo dovremo prendere almeno un punto domenica contro la Spagna per raggiungere le semifinali. »