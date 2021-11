I 13 affitti Airbnb più belli d’Italia

Riepilogo

Ricche e variegate, le diverse regioni italiane non smettono mai di stuzzicare la nostra fantasia… Per un soggiorno indimenticabile, scopri gli Airbnb più spettacolari d’Italia!

L’Italia riempie l’immaginazione dei viaggiatori in molti modi. Il patrimonio millenario di Roma, Napoli o Firenze, i borghi multicolori delle Cinque Terre, le spettacolari distese del Lago di Como, le dolci colline toscane, i borghi arroccati sulla Costiera Amalfitana, i canali di Venezia… è dura da scegliere tra tutti questi paesaggi!

In questo articolo, Generation Voyage ti invita a scoprire gli Airbnb più straordinari d’Italia. Un top che ti farà sicuramente sognare, e che forse ti darà ispirazione per la tua prossima vacanza. Chi lo sa ?

1. Un casale ristrutturato tra lusso e autenticità

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : un’oasi di modernità tra le vecchie pietre della campagna

Fuggi nelle verdi colline e nelle valli fluviali dell’Umbria soggiornando in questo splendido casale ristrutturato. Gli interni moderni, confortevoli e lussuosi contrastano meravigliosamente con le vecchie pietre e l’ambiente selvaggio.

Con i suoi fantastici letti, la cucina completamente attrezzata e la piscina panoramica, questo Airbnb in Italia è il luogo ideale per rilassarsi alla fine della vacanza. Cullati dal canto degli uccelli e dalla calma olimpica della campagna italiana, le coppie apprezzeranno particolarmente questa pausa rigenerante. Menzione speciale alla gentilezza dei padroni di casa!

2. Un loft d’artista nel centro storico di Firenze

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : la decorazione ricca e originale

Con la sua atmosfera da museo, questo appartamento atipico offre una base ideale per visitare il capoluogo della Toscana ei suoi dintorni. Carla e Silvia hanno creato un’atmosfera unica: il soffitto a volta, gli oggetti d’antiquariato, la terrazza, i dettagli… C’è tutto per un soggiorno indimenticabile.

Le famiglie che viaggiano con bambini apprezzeranno particolarmente il comfort e l’accessibilità dei locali. Per non rovinare nulla, questo Airbnb in Italia gode di una posizione privilegiata. Si trova vicino al Giardino di Boboli, a due passi dal centro storico di Firenze. Una vera chicca!

3. Un balcone sul Canal Grande a Venezia

Budget : €€€€

: €€€€ La maggior parte degli alloggi : la vista eccezionale sul Canal Grande

Lasciati immergere nell’anima della Città dei Dogi… Il balcone di Casa Zucchi si affaccia sul Canal Grande di Venezia, offrendo uno spettacolo eccezionale. La luce che si riflette sull’acqua, le fusa dei motori di vaporetto, il richiamo dei gondolieri…

Immagina di goderti questa atmosfera con il caffè caldo tra le mani. Proprio per questo, vale la pena questo Airbnb in Italia. Tuttavia, questo alloggio ha altri vantaggi, come la decorazione in toni caldi, i numerosi servizi e la gentilezza dei padroni di casa. Un indirizzo ideale per visitare Venezia e il Veneto.

4. Una veduta della cupola della Basilica di San Pietro

Budget : €

: € La maggior parte degli alloggi : la vista della cupola di Saint-Pierre

La Basilica di San Pietro è l’edificio più importante del cattolicesimo. Questo Airbnb in Italia ti offre una vista privilegiata della sua cupola progettata da Michelangelo, una silhouette emblematica del paesaggio romano. Vi si accede dal tetto dell’edificio, un luogo da sogno per fare colazione al sole.

Situato nel cuore di Roma, a pochi minuti a piedi dal Vaticano, questo appartamento è una base ideale per visitare la capitale. Molto confortevole, beneficia di una decorazione attenta e di numerosi servizi.

5. Una villa atipica arroccata sulle alture del Lago di Como

Budget : €

: € La maggior parte degli alloggi : un’oasi di pace affacciata sul Lago di Como

Questa superba casa si trova nel cuore di un borgo medievale sospeso sulle alture del Lago di Como. Ristrutturato con grande gusto, integra elementi contemporanei in un arredamento che è rimasto profondamente autentico. Il risultato è un rifugio ideale per rilassarsi lontano dall’effervescenza turistica della regione.

Menzione speciale alla terrazza e alla sua vista mozzafiato sul lago. Ci vorranno trenta minuti per raggiungere Como in macchina dalla casa. Vi sarà però difficile lasciare Casa Berta e il paese di Palanzo, che coltivano una tranquillità ammaliante…

6. Nel cuore di un tipico borgo delle Cinque Terre

Budget : €€€

: €€€ La maggior parte degli alloggi : una vera cartolina dalla Liguria

Benvenuti a Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre. Questo delizioso appartamento si trova sulle banchine di questo villaggio multicolore, di fronte al mare.Difficile essere più tipico!

È un luogo ideale per godersi la dolce animazione della piazza, le sfumature variegate delle facciate, lo sciabordio delle onde e il superbo panorama. Progettato appositamente per gli innamorati, questo Airbnb in Italia ha un letto King Size e una vasca idromassaggio. Un accogliente e romantico bozzolo.

7. Una terrazza sul Duomo di Como

Budget : €€€€

: €€€€ La maggior parte degli alloggi : la vista fenomenale del Duomo di Como

Incontra nel cuore di Como, di fronte alla cattedrale, per varcare le porte di questo superbo Airbnb in Italia. Offre ai viaggiatori un comfort ottimale: camere spaziose, letti lussuosi, cucina completamente attrezzata, riscaldamento e aria condizionata …

Ma ciò che contraddistingue gli animi è soprattutto la sua incredibile vista sulla Cattedrale di Santa Maria Assunta. La terrazza promette brunch e cene a lume di candela indimenticabili! Ovviamente la posizione dell’alloggio è centrale. Una base ideale per scoprire il Lago di Como e i suoi borghi caratteristici.

8. Una casa isolata nel cuore della riserva naturale di Monte Cofano

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : la bellezza e la calma del luogo

Benvenuti nella Riserva Naturale del Monte Cofano, tesoro della provincia di Trapani… Questo ovile finemente ristrutturato è un indirizzo ideale per godersi il mare cristallino e i paesaggi montuosi della regione.

Le sue finestre e la sua terrazza si aprono sulla baia, offrendo una vista mozzafiato sul Mediterraneo. I tramonti sono indimenticabili. Puoi anche nuotare in una piccola baia situata sotto. Un luogo magico per i viaggiatori che cercano di fuggire da tutto!

9. Un appartamento milanese nel cuore dell’antichità romana

Budget : €

: € La maggior parte degli alloggi : una sorprendente immersione nell’antichità romana

Gli alloggi di qualità a Milano sono tanti, ma questo appartamento ha qualcosa in più… Anzi, si affaccia su autentiche colonne romane: difficile andare oltre! Situato di fronte alla Basilica di San Lorenzo e alle colonne di San Lorenzo, questo Airbnb in Italia gode di uno spazio luminoso e accogliente.

La sua posizione molto privilegiata lo rende un indirizzo ideale per visitare Milano (il Duomo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele II, La Scala, il Castello Sforzesco…) e la Lombardia.

10. Un soggiorno indimenticabile in un trullo tradizionale

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : un tuffo nel tradizionale habitat italiano

Questo Airbnb in Italia ti offre l’opportunità unica di soggiornare in a trullo, tipica dimora rurale dell’altopiano della Murgia dei Trulli. Questo grazioso alloggio si trova poco lontano da Locorotondo e offre una vista mozzafiato sul paese.

All’interno troverete tutto il necessario per godervi il vostro soggiorno. il trullo è arredato con molto gusto. Menzione speciale alla doccia esterna! Il carattere unico e l’ambiente paradisiaco di questo alloggio ne fanno un indirizzo che rimarrà impresso a lungo nella vostra memoria.

11. Un appartamento rinascimentale nel centro di Roma

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : il suo sofisticato stile rinascimentale e la posizione centrale

Soggiornando in questo appartamento, avrete l’impressione di vivere in un vero Palazzo. La raffinata decorazione, il soffitto a cassettoni, gli affreschi alle pareti… Tutto è perfettamente pensato dalla padrona di casa, Andriana, che vi offrirà un’accoglienza eccezionale.

Inoltre, questo alloggio si trova proprio nel centro di Roma, tra i monumenti. A piedi si raggiunge il Pantheon in 10 minuti, il Colosseo in 15 minuti, la Basilica di San Pietro in 20 minuti, ecc. Non puoi sbagliare scegliendo questo appartamento per soggiornare a Roma… A maggior ragione se viaggi in coppia!

12. Un bozzolo paradisiaco di fronte alla Costiera Amalfitana

Budget : €€€

: €€€ La maggior parte degli alloggi : le finestre che si aprono sul borgo di Amalfi e sul Mar Tirreno

Sogni una vista da sogno sulla Costiera Amalfitana? Questo piccolo appartamento ha tutto per soddisfare: fascino, luce, comfort, modernità… e le sue finestre si affacciano su uno dei paesaggi più emblematici del paese. Danno accesso sia ad una vista privilegiata del paese che al dolce e regolare sciabordio delle onde.

Situato nel centro del villaggio di Amalfi, questo alloggio è una base ideale per scoprire questo gioiello del sud Italia. Scogliere scoscese che si tuffano nel Mar Tirreno, paesini di pescatori color pastello, spiagge paradisiache… Tutto è lì per prometterti vacanze indimenticabili.

13. Una villa tipica per vivere il la bella vita

Budget : €€

: €€ La maggior parte degli alloggi : la sua incantevole terrazza situata nel cuore della natura

La villa italiana è parte integrante del nostro immaginario. Bene, questo Airbnb in Italia ha tutte le carte in regola! Antichi muri in pietra, terrazza ombreggiata, uliveti a perdita d’occhio…

Tutto il fascino mediterraneo è mostrato in questa vecchia casa, che ha conservato tutto il suo fascino! Dispone di due camere da letto e un bagno. La casa si trova in Umbria, cuore verde del paese. Una regione rinomata per i suoi fitti boschi, i borghi medievali e la cucina raffinata.