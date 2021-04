Hot Michele Morrone in giacca sulla copertina di una rivista italiana!

Michele Morrone ha riproposto i piatti piccoli in quelli grandi per sedurre i suoi fan. Si trova quindi sulla prima pagina di una rivista italiana.





L’attore Michele Morrone non smette mai di fare la prima pagina delle riviste italiane. Per il più grande piacere dei suoi fan ! MCE TV ti dice tutto, dalla A alla Z.

Niente può fermare Michele Morrone

Dalla sua comparsa in 365 giorni, Michele Morrone sta riscuotendo un successo fenomenale in tutto il mondo. In effetti, il giovane attore lo sapeva convincere gli spettatori interpreta il giovane Massimo nel film Netflix.

Essendo finita la prima parte, non ha lasciato andare il suo ruolo di seduttore fino ad ora. In effeti, quest’ultimo non smette di affascinare, tramite i suoi social network.

Per Michele Morrone, tutte le occasioni sono buone per improvvisare scatti molto sexy. E il minimo che possiamo dire è che gli utenti di Internet lo adorano poiché sempre più di loro lo stanno seguendo. Infatti, l’attore di 365 giorni conta oggi più di 12 milioni di fan sul suo profilo. Bene !

Anche oggi l’attore ha saputo impressionarli. Infatti, in Story of his Instagram account, Michele Morrone ha mostrato ai suoi fan quello che stava facendo la prima pagina di una rivista italiana (In Italia). Nella foto firmata Raffaele Cerracchio, solo una giacca nera la veste. Ed è descritta come “la nuova ondata”, in altre parole “la nuova ondata”.

Con questo, dobbiamo sicuramente capirlo l’attore prenderà tutto sul suo cammino. Stiamo aspettando di vedere! MCE TV ti dice di più.

365 DNI parte 2: quando è dovuto?

Ciò che i fan di Michele Morrone vogliono sapere più di qualsiasi fan di Michele Morrone è la data di uscita della Parte 2 di 365 GIORNI. Ma per ora, non sappiamo.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare le informazioni rivelate da Purebreak, fine del 2020. In effetti, il giovane era passando per Parigi. Ha colto l’occasione per rilasciare alcune interviste.

Chiesto di una possibile data di ripresa, Michele Morrone ha risposto: “È pianificato. Inizieremo le riprese a maggio ”.

Tuttavia, l’attuale crisi sanitaria è probabile complicare le cose : “Certo, sarà difficile, ma verranno prese le misure principali, come l’allontanamento sociale, ecc. Dovremo fare il test. “

Gli attori, tra cui Michele Morrone, dovrebbero quindi incontrarsi presto per girare il sequel di 365 GIORNI. Altro dettaglio importante: ai primi di aprile il giovane ha postato una foto sul suo account Instagram dove lo vediamo di spalle, seduto su una sedia da cinema, portando il suo nome.

Nella didascalia, ha scritto semplicemente: “YYYEESSSS”, seguito da una moltitudine di punti esclamativi. Nessuna informazione è specificata. A meno che l’attore non abbia altri progetti cinematografici, tutto lo suggerisce Il sequel del film erotico arriverà molto presto.

E tu, pensi che questa sia la parte 2 di 365 GIORNI ? Comunque, non vediamo l’ora di saperne di più.

