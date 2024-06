Grazie a questa tecnologia del MIT, “Future You” può parlarti: che consigli ti darà?

Diversi team di ricercatori in Tailandia e negli Stati Uniti hanno sviluppato un’intelligenza artificiale per imitare la vecchia versione di una persona, in modo che possa parlare con la sua versione futura. Un vero approccio fantascientifico!

Se potessi parlare con una versione più vecchia di te stesso, cosa gli chiederesti? Questa domanda potrebbe essere lo spunto per un film di fantascienza. Tuttavia, si basa su una certa realtà. In effetti, i ricercatori del MIT hanno lavorato su questo tema, insieme ad altri scienziati con sede in Tailandia. Trai ispirazione da studi precedenti che suggeriscono “Il grado di continuità che un individuo sente con il suo sé futuro.”i ricercatori hanno guardato Possibilità di chattare oggi con una vecchia versione di noi stessi. E senza troppa sorpresa, L’intelligenza artificiale ha un ruolo importante in questa esperienza.

Crea un doppio digitale più vecchio

L'esperimento è ancora in corso al MIT. Le persone selezionate per partecipare dovevano rispondere ad un accurato questionario che comprendeva diverse domande riguardanti le qualità personali della cavia, le sue aspirazioni per il futuro o anche il suo entourage. Viene posta chiaramente anche la questione dell'ideale della vita futura. Quindi, gli algoritmi sviluppati dai ricercatori utilizzano tutte le informazioni per creare un avatar virtuale che rappresenterà l’utente tra diversi decenni.

“Il tuo sé futuro non è una profezia: è la storia di una possibile versione del futuro creata da un ampio modello linguistico personalizzato per adattarsi alle risposte iniziali del sondaggio. Non puoi predire tu stesso il futuro con dettagli specifici sulla tua vita futura: mira per dipingere un quadro vivido e realistico di quello che potrebbe essere”., Spiega la pagina del progetto.

L'esperimento testimoniato dal Massachusetts Institute of Technology

L'esperienza ha del potenziale, ma…

L’idea di parlare con una versione più vecchia di te stesso può essere attraente. Ma, I ricercatori dietro questo approccio sono molto chiari sul fatto che non dovremmo aspettarci troppo. Ciò si spiega soprattutto con il fatto che questa vecchia versione digitale si basa solo sulle informazioni fornite dal laboratorio. “Quindi riflette solo i dati inseriti nel sondaggio e le sue risposte sono ancora soggette ai dati di addestramento su cui è stato originariamente addestrato. »

Allora qual è il punto di tutto questo? Gli scienziati del MIT stanno studiando se chattare con un avatar destinato a rappresentarci in futuro potrebbe influenzare i nostri diversi processi decisionali in diversi ambiti. “La nostra piattaforma di discussione online interattiva cerca di aiutare gli utenti a sviluppare pensieri e comportamenti a lungo termine rafforzando la loro relazione con una versione coerente, ma virtuale, del loro sé più anziano”.

probabilmente, La piattaforma sviluppata dai ricercatori non è destinata a essere disponibile al pubblico, Almeno non subito. Tuttavia, possiamo aspettarci che presto potremo scoprire i risultati di questo straordinario studio.