Gli astronomi fanno un'importante scoperta sulla storia della nostra galassia

Gli astronomi esaminando il cuore della galassia hanno scoperto due strutture giganti che non erano mai state osservate prima. Ciascuno di questi enormi “flussi” di stelle ha la massa di dieci milioni di soli e ha fino a tredici miliardi di anni. Coprono vaste aree della galassia e potrebbero essere tra i primi elementi costitutivi della nostra Via Lattea.

Una scoperta eccezionale

Gli scienziati del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) hanno dato un nome a queste due strutture Shiva e Shakti In onore della divina coppia indù la cui unione porterebbe armonia nell'universo. Queste nuove correnti stellari sembrano essersi fuse con la Via Lattea tra dodici e tredici miliardi di anni fa, provocando la crescita della nostra galassia.

” La cosa veramente sorprendente è che possiamo scoprire queste antiche strutture“L’autore principale dello studio, Khyati Malhan, astrofisico del MPIA, ha detto in un articolo Ho riferito. ” La Via Lattea è cambiata così tanto dalla nascita di queste stelle che non ci aspettiamo di riconoscerle chiaramente come gruppo. »

I ricercatori hanno scoperto strutture cosmiche utilizzando… Telescopio spaziale Gaia dell'Agenzia spaziale europea.

Ricordiamo che questo osservatorio è responsabile della mappatura della forma e della struttura della Via Lattea dal 2014. Esaminando la velocità, la posizione e il movimento di oltre 1,5 miliardi di stelle nella nostra galassia, le osservazioni di Gaia consentono agli astronomi di stabilire connessioni tra gruppi. di stelle che condividono origini simili, il che aiuta a ricostruire la storia della Via Lattea.

Antichi architetti della Via Lattea

Si ritiene inoltre che la Via Lattea sia entrata in collisione con almeno diverse galassie vicine. Decine di volte Negli ultimi 12 miliardi di anni, ogni fusione ha prodotto nuove stelle nella nostra galassia in evoluzione. Il telescopio Gaia ha contribuito a rilevare molte di queste collisioni, inclusa la fusione con la cosiddetta galassia nana Gaia Encelado Che fu inghiottito dalla nostra insaziabile Via Lattea 10 miliardi di anni fa, dando alla nostra galassia il suo centro a cupola.

Sembra che anche i milioni di stelle che compongono Shiva e Shakti abbiano contribuito alla struttura complessiva della nostra galassia, ma… Si trova un po' lontano dal centro della galassia Delle parti precedentemente identificate di questa piccola galassia nana.

Con Shakti e Shiva, vediamo effettivamente i primi pezzi che si uniscono attorno a questo cuore per formare il resto del puzzle.

L'analisi del team ha mostrato che le stelle Shakti orbitano più lontano dal centro galattico e in un'orbita più circolare rispetto a quella di Shiva. Tuttavia, entrambe le strutture contengono Le stelle sono estremamente povere di metalliCiò significa che mancano gli elementi più pesanti che si sono formati dalle fusioni stellari successive nella storia dell'universo. In altre parole, può contenere Shiva e Shakti Alcune delle stelle più antiche della Via LatteaIl che rende questi nuovi flussi una delle prime componenti dell’evoluzione galattica.

Per comprendere meglio come l'unione di Shiva e Shakti con la Via Lattea contribuisca allo stato attuale della nostra galassia, il team continuerà il proprio studio attraverso diverse indagini in corso del cielo.

Conclusione

In conclusione, la scoperta delle strutture stellari di Shiva e Shakti da parte degli astronomi dell'Istituto Max Planck di Astronomia rappresenta un progresso eccezionale nella nostra comprensione della storia della Via Lattea. Questi enormi flussi di stelle, che hanno tredici miliardi di anni, testimoniano le prime fasi della formazione della nostra galassia. Secondo le osservazioni del Gaia Space Telescope, questi flussi di stelle si sono fusi con la Via Lattea miliardi di anni fa e hanno svolto un ruolo cruciale nella sua evoluzione e crescita.

Le stelle Shiva e Shakti, tra le più antiche della nostra galassia, forniscono una finestra unica sui processi di fusioni galattiche e di accrescimento della materia che hanno formato la Via Lattea. La loro analisi rivela non solo orbite distinte ma anche una composizione povera di metalli, facendo luce sulla loro età. Gli studi continuativi di questi flussi stellari consentiranno agli astronomi di comprendere meglio i meccanismi dietro la formazione e l'evoluzione della nostra galassia.

Questa ricerca, pubblicata sull’Astrophysical Journal, rappresenta non solo una scoperta isolata, ma apre la strada a nuove indagini sulle strutture galattiche primordiali e sulla loro influenza sulle galassie moderne. Studiando ulteriormente Shiva e Shakti, gli scienziati sperano di ricostruire la complessa storia della Via Lattea in modo più dettagliato, fornendo nuove intuizioni sull'universo primordiale e sulle forze che hanno plasmato le galassie come le conosciamo oggi.

I dettagli dello studio sono pubblicati in Giornale astrofisico.