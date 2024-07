Giugno 2024 sarà il mese più caldo mai registrato a livello globale, superando il massimo del 2023: rileva il monitoraggio climatico dell’UE

L’immagine mostra una guardia in piedi sotto il sole cocente mentre le ondate di caldo estremo colpiscono parti d’Europa. —AFP/File

PARIGI: Il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato a livello mondiale, coronando un semestre di clima selvaggio e distruttivo, dalle inondazioni alle ondate di caldo, ha dichiarato lunedì il monitor climatico dell'Unione Europea.

Il Copernicus Climate Change Service ha affermato che ogni mese a partire da giugno 2023 ha superato il record di temperatura durante 13 mesi di caldo globale senza precedenti. “Questo è più di una semplice stranezza statistica, evidenzia un cambiamento significativo e in corso nel nostro clima”, ha affermato Carlo Bontempo, direttore del servizio.

“Anche se questa particolare serie di eventi estremi finisse ad un certo punto, quasi certamente vedremo nuovi record battere mentre il clima continua a riscaldarsi”. Secondo lui questo sarà “inevitabile” finché l’umanità continuerà ad aggiungere gas serra all’atmosfera.

La temperatura media globale registrata il mese scorso ha superato il precedente record stabilito nel giugno 2023. Il nuovo massimo è arrivato nel bel mezzo di un anno caratterizzato da fluttuazioni climatiche estreme.

Nella prima metà di quest’anno, un’ondata di caldo estremo ha colpito vaste aree del mondo, dall’India all’Arabia Saudita, agli Stati Uniti e al Messico. Le forti piogge, un fenomeno che gli scienziati hanno collegato anche al riscaldamento globale, hanno causato inondazioni diffuse anche in Kenya, Cina, Brasile, Afghanistan, Russia e Francia.

Gli incendi hanno bruciato la terra in Grecia e Canada e la scorsa settimana l’uragano Beryl è diventato il primo uragano atlantico di categoria 5 mai registrato poiché ha colpito diverse isole dei Caraibi.

Oceani caldi

Julian Nicholas, scienziato senior del Climate Science Center, ha affermato che la serie di temperature record ha coinciso con il fenomeno El Niño, un fenomeno naturale che contribuisce al riscaldamento globale.

Ha detto: “Questo è stato uno dei fattori che hanno portato a temperature record, ma non è stato l'unico fattore”. Anche le temperature dell’oceano hanno raggiunto nuovi livelli record.

Anche le temperature record della superficie del mare nell’Atlantico, nel Pacifico settentrionale e nell’Oceano Indiano hanno contribuito all’aumento delle temperature in tutto il mondo. Le temperature della superficie del mare hanno raggiunto un record separato nel mese di giugno – 15 mesi consecutivi di nuovi massimi, che Nicholas ha descritto come “sorprendenti”.

Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e assorbono il 90% del calore in eccesso associato all’aumento delle emissioni di gas serra. “Ciò che accade alla superficie dell'oceano ha un impatto importante sulla temperatura dell'aria sopra la superficie e anche sulla temperatura media globale”, ha affermato.

Ma il mondo sta per entrare in una fase La Nina, che ha un effetto rinfrescante. “Possiamo aspettarci che la temperatura globale dell’aria diminuisca nei prossimi mesi”, afferma Nicholas.

“Se le temperature record (sulla superficie del mare) persistessero anche con lo sviluppo delle condizioni di La Nina, ciò potrebbe far sì che il 2024 sia più caldo del 2023. Ma è troppo presto per saperlo”, ha aggiunto. Copernicus ha affermato che le temperature globali dell’aria nei 12 mesi fino a giugno 2024 sono state le più alte mai registrate – in media 1,64 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali.