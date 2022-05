Giro, Tour de France, Vuelta… Le più grandi vittorie della carriera di Vincenzo Nibali

2013, il suo primo successo in casa al Giro.

Nibali si avvicina al Giro d’Italia con lo status di favorito. Il locale afferra la maglia rosa dalla settima tappa e non la rinuncerà fino all’arrivo a Brescia. In un Giro segnato da condizioni meteo dantesche, Nibali ha vinto tre tappe e in particolare la ventesima sulla neve alle Tre Cime di Lavaredo.