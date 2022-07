Giro d’Italia – Pescara dovrebbe ospitare la Grand Départ del 106° Giro

pubblicato su 07/03/2022 alle 13:39 di Clemente LABAT-GEST

Secondo le informazioni rivelate dai media transalpini TuttobiciweblIl comune di Pescara, la regione Abruzzo e l’organizzatore RCS Sport sarebbero molto vicini ad un accordo riguardante il Grand Départ della Giro d’Italia 2023. La città di Pescara dovrebbe quindi essere la città ospitante del prossimo Giro. Per quanto riguarda il corso, l’organizzazione potrebbe attraversare gran parte delle province abruzzesi nelle prime fasi. Oltre a Pescara, anche città come L’Aquila e Chieti hanno manifestato il loro interesse ad ospitare la manifestazione italiana. Come promemoria, l’australiano Jai Hindley ha vinto l’ultima edizione lo scorso maggio.

Video – Giro – Jai Hindley ha vinto la scorsa edizione