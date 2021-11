Dopo un primo discorso inaugurato a Ramatuelle quest’estate, Dente, il ristorante italiano gestito da azienda parigina (il gruppo di Laurent de Gourcuff dietro a casa russa, Figli, MUN, Giraffa, Coco…) Apre le sue porte in fondo a Avenue Montaigne.

Gigi, il nuovo ristorante italiano di Paris Society

Romain Ricard

Immergendo i suoi visitatori nella calda atmosfera di una fantastica Riviera italiana, è il talentuoso Hugo toro che immagina l’arredo tutto in mobili di canna, panche in velluto e pavimenti in terrazzo colorato. Disposto su due piani, e dotato di due terrazze, una delle quali contempla la Torre Eiffel, il locale punta sulla cucina transalpina che porta il Palace da Milano a Napoli.

Sul menu? Arancini tartufati, pizze pregiate, spaghetti alle vongole, una generosa milanese, trofie al pesto, pesce alla griglia ma anche una cialda fondente guarnita con nocciolata. Il tutto accompagnato da bellini fatti a regola d’arte e buone annate. Maggior parte? la colonna sonora oscilla tra Dalida, Raffaella Carrà e altri successi italiani acquistano intensità la sera, così come l’atmosfera che è tanto più accesa.

Dente

15 avenue Montaigne 75008 Parigi

Telefono +33 (0) 1 47 23 55 99