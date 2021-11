Gigi, il nuovo ristorante italiano con vista a Parigi!

Non molto tempo fa, Paris Society ha presentato lo splendido ristorante “Maison Russe. Oggi vi presentiamo Gigi, un nuovo eccezionale ristorante nel cuore del triangolo d’oro. “Gigi l’Amoroso, occhio di velluto amante, come una carezza”…

Gigi, il nuovo tempio della gastronomia italiana con vista mozzafiato sulla Torre Eiffel

Dopo averti accolto quest’estate nella sua casa di vacanza a Ramatuelle, prima di svelare il suo chalet in Val d’Isère quest’inverno, Dente ti invita ad aprire le porte del suo appartamento parigino. Gigi ha voluto questa nuova ambientazione nel cuore del triangolo d’oro, sui tetti di Parigi, la donna di ferro mirata…

L’Italia a Parigi da Gigi

Nel cuore della sua casa parigina, Dente rimane fedele alla sua arte di ospitare, quella che in estate affascinava i suoi ospiti. Al posto del vecchio ristorante della Casa Bianca, Gigi accoglie gli amanti delaperitivo e li invita a scoprire la gastronomia italiana. Cucina amichevole e solare, atmosfera musicale unica, esibizione dal vivo per ballare e cantare fino a fine serata… Gigi vi invita a vivere il la bella vita Italiano in tutto il suo splendore!

