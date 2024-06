GGPEN firma un memorandum d'intesa con RASCOM per migliorare la connettività per i paesi africani – Spazio in Africa

L'Ufficio di gestione del programma spaziale nazionale dell'Angola (GGPEN) ha firmato un memorandum d'intesa con l'Organizzazione regionale africana per le comunicazioni spaziali (RASCOM). Questo memorandum d'intesa mira a sviluppare partenariati reciprocamente vantaggiosi per la formazione, l'innovazione e la ricerca nella scienza e tecnologia spaziale. Le due parti si scambieranno conoscenze, piattaforme e applicazioni.

L'accordo è stato firmato dalla Dott.ssa Zolana João, Direttore generale di GGPEN, e dal Sig. Timothy Adi Achong, Direttore generale di RASCOM, durante la Conferenza angolana su spazio, informazione, comunicazione e tecnologia (ANGOTIC), attualmente in corso a Luanda, in Angola.

Il memorandum d'intesa prevede la condivisione delle infrastrutture satellitari per migliorare l'accesso dei paesi africani ai servizi satellitari e di comunicazione. Comprende anche gli sforzi per trasferire la capacità satellitare in banda C o Ku da ANGOSAT-2 al satellite RASCOM e viceversa a condizioni commerciali.

Secondo i termini del memorandum d'intesa, che avrà efficacia per un periodo di cinque anni con possibilità di proroga per altri cinque anni, le due parti hanno convenuto quanto segue:

Sviluppo di soluzioni satellitari per comunicazioni: Collaborare per migliorare le infrastrutture di comunicazione e i servizi satellitari in Africa, compresi la connettività e l’accesso alle telecomunicazioni, alla televisione e ai servizi Internet a banda larga. Vendita di capacità satellitare: Esplorare le opportunità per rivendere congiuntamente le capacità satellitari nel continente africano per sostenere il miglioramento dei servizi di comunicazione satellitare. Sviluppo delle capacità e formazione: Partecipare allo sviluppo di programmi di rafforzamento delle capacità, formazione e workshop per migliorare la conoscenza nella tecnologia satellitare e nei campi legati allo spazio tra i professionisti e le istituzioni africani. ricerca e sviluppo: Promuovere iniziative di ricerca collaborativa, incoraggiare l’innovazione e sostenere progetti relativi alla tecnologia satellitare, all’esplorazione spaziale e alle applicazioni di sviluppo sociale ed economico in Africa. Condividere informazioni: Facilitare lo scambio di informazioni, conoscenze, migliori pratiche e dati rilevanti relativi alle comunicazioni satellitari e alla scienza e tecnologia spaziale, a beneficio sia delle organizzazioni che delle parti interessate. Migliorare la collaborazione nei progetti: Lavorare insieme su progetti e iniziative per sfruttare le risorse, le conoscenze e le capacità combinate per affrontare le sfide e le opportunità critiche nelle comunicazioni satellitari e nell'esplorazione dello spazio. Cooperazione organizzativa: Collaborare su questioni normative relative alle comunicazioni satellitari e alle attività spaziali in Africa, con l'obiettivo di allineare le normative alle migliori pratiche internazionali, garantire la conformità e promuovere un ambiente favorevole per il settore. Consapevolezza del pubblico: Attraverso programmi di sensibilizzazione educativa, sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi e sulle applicazioni della tecnologia satellitare e della scienza spaziale in Africa.

Si prevede che questo protocollo d’intesa sarà in linea con gli interessi comuni di GGPEN e RASCOM, rafforzando le loro posizioni e leadership nell’ecosistema spaziale continentale e internazionale. Si prevede che contribuirà allo sviluppo economico e sociale e creerà opportunità professionali e occupazionali per i giovani professionisti in tutto il continente.