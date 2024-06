Gelata mattutina su Marte, una scoperta che potrebbe essere utile ai futuri astronauti

HuffPost HuffPost

Spazio – Il gelo mattutino è stato osservato su alcune delle montagne più grandi del sistema solare. Più specificamente, questo fenomeno è stato osservato durante l'aurora boreale sui massicci vulcani di Marte, che sono tre volte l'altezza del Monte Everest. Questo è ciò che hanno scoperto i ricercatori, secondo un articolo pubblicato su revisione Scienze naturali della terra Lunedì 10 giugno.

Questo fenomeno è sorprendente perché Marte ha un'atmosfera molto meno densa di quella terrestre e contiene migliaia di volte meno acqua del nostro pianeta blu. Pertanto, il gelo è improbabile. Esiste però uno strato sottilissimo di brina, più sottile di un capello, che ricopre l'enorme superficie dei vulcani marziani.

“Questa è la prima volta che scopriamo il congelamento dell’acqua sulle cime dei vulcani, e la prima volta che scopriamo il congelamento dell’acqua nelle regioni tropicali del Marte »annunciato a Guardiano Adomas Valentinas, scienziato planetario dell’Università di Berna in Svizzera e della Brown University negli Stati Uniti.

Vulcani gelidi

Questo gelo è stato scoperto specificamente nella regione di Tharsis. Riunisce massicci vulcani alti diversi chilometri come l'Olimpo, l'Arsia, l'Askrios Mons o anche il Seraoneos Tholos. Per fare questa scoperta, i ricercatori hanno utilizzato immagini a colori ad alta risoluzione della sonda Monitoraggio della navicella spaziale Exomars (TGO) dell'ESA (È UN).

ESA/DLR/FU Berlino – ESA/TGO/CaSSIS ESA/DLR/FU Berlino – ESA/TGO/CaSSIS Rilevamento del gelo sul vulcano Olympus utilizzando gli strumenti CaSSIS, HRSC e NOMAD.

Questa scoperta è stata confermata utilizzando, tra le altre cose, osservazioni indipendenti effettuate dalla sonda Mars Express dell'Agenzia spaziale europea. Ma non è stato facile. Su Marte sono presenti due principali composti volatili: l'acqua (H 2 O) e anidride carbonica (CO 2 ). Entrambi possono facilmente trasformarsi in gas e apparire bianchi o luminosi alla luce visibile. Pertanto, è difficile distinguerli.

Quindi i ricercatori hanno dovuto condurre un'indagine reale utilizzando diversi strumenti e simulazioni numeriche del microclima dei vulcani marziani per giungere alla conclusione che sì, c'è davvero il gelo sul Pianeta Rosso. Un altro punto sollevato in questo studio è che queste simulazioni numeriche dimostrano che le temperature superficiali dei vulcani sopra menzionati permettono di immaginare la presenza di acqua ghiacciata.

Un passato acquoso (ma ancora misterioso).

La scoperta alimenta l’ipotesi che il pianeta un tempo fosse un mondo più umido, forse abitabile, pieno di laghi giganti e fiumi serpeggianti. In effetti, i veicoli spaziali in orbita attorno a Marte hanno già inviato prove della presenza di acqua gelatina E liquido Sul Pianeta Rosso si rileva la presenza di grandi quantità di ghiaccio ai Poli Nord e Sud.

“Ciò che vediamo potrebbe essere una traccia del clima passato di Marte”.aggiunto a Guardiano Valantinas sui vulcani ricoperti di ghiaccio. “Ciò potrebbe essere correlato ai processi climatici atmosferici avvenuti in precedenza nella storia di Marte, forse milioni di anni fa”.

Attualmente, lo scambio di acqua tra l’atmosfera e la superficie di Marte non è del tutto chiaro. Rilevare il gelo è un elemento importante perché può servire come traccia del ciclo dell’acqua su Marte. Un nuovo passo verso l’identificazione delle risorse chiave che potrebbero aiutare la potenziale esplorazione umana.

