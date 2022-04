Fuori dal comune. Vendo Fiat 500 dei carabinieri

Avviso agli amanti delle auto italiane ben ancorate alla cultura popolare. Se hai un debole per l’iconica Fiat 500 ma anche per le auto della carabinieri, equivalenti transalpini dei nostri gendarmi, un annuncio pubblicato sul sito Collezionare automobili potrebbe interessarti. A Lucca, una città in Italia tra Firenze e Pisa, c’è una Fiat 500F del 1970 nei colori delle forze dell’ordine attualmente messo in vendita.



Un 500 di intervento

Secondo la descrizione dell’auto, è un’autentica Fiat 500 di carabinieri. L’auto sfoggia la tonalità blu scuro, i bordi rossi e le caratteristiche scritte bianche. È ancora dotato, sul tetto, di un lampeggiante blu funzionante. È un rivestimento in vinile marrone chiaro che veste l’abitacolo. Ben conservata, l’auto segna 72.947 km. Ma attenzione: il contatore ha solo cinque cifre e quindi avrebbe potuto fare almeno un giro.

Poche ore per fare offerte

Mantenuta ma “nel suo stesso succo”, l’auto si presenta bene. Tuttavia, non è privo di difetti. La sua descrizione cita alcuni ritocchi di vernice in passato, una traccia di vernice sul sedile del passeggero anteriore e un piccolo foro nel sedile posteriore. Manca la chiave del bloccasterzo, ma è presente la chiave di accensione. Il motore è stato recentemente sottoposto a revisione con sostituzione delle sue guarnizioni, e le gomme sono recenti.

L’asta online si chiuderà il 4 aprile 2022 alle 20:10 Al momento della stesura di questo articolo, l’offerta più alta è di € 9.501. Questa 500 potrebbe non essere destinata a interventi rapidi, ma dovrebbe certamente essere in grado di fermare i curiosi nel suo cammino.

