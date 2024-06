Francia: più di 1 miliardo di dollari sarà stanziato per la sovranità sui vaccini in Africa

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l’iniqua distribuzione globale dei vaccini.



Lunedì la Francia ha dichiarato che più di 1 miliardo di dollari sarà impegnato per aumentare la produzione di vaccini in Africa in un vertice che si terrà a Parigi questa settimana.

“Un nuovo meccanismo per accelerare il finanziamento della produzione di vaccini nel continente africano” sarà lanciato giovedì durante il vertice, al quale parteciperanno numerosi leader africani, insieme ai vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’alleanza per i vaccini Gavi, i francesi ha detto l'ufficio del presidente.

Il palazzo presidenziale dell'Eliseo ha precisato che l'importo promesso dai donatori, tra cui la Commissione Europea, il Canada, la Francia, l'Italia, il Giappone, la Corea del Sud e gli Stati Uniti, “supererà il miliardo di dollari”.

Ha aggiunto che circa tre quarti di questa somma proverrà dall’Europa.

L’obiettivo è aumentare la capacità dei produttori africani di produrre i propri vaccini, dando al continente più sovranità per affrontare le numerose crisi sanitarie che deve affrontare.

La presidenza francese ha affermato che i fondi saranno destinati anche alla creazione di un'agenzia africana per i medicinali simile all'Agenzia europea per i medicinali.

I paesi ricchi, dove hanno sede la maggior parte delle principali aziende farmaceutiche, hanno riservato la maggior parte delle dosi, mentre l’Africa è rimasta indietro.

Ad esempio, la Svizzera ha distrutto più dosi di vaccino anti-Covid di quante ne abbia mai consegnate.

Molte regioni dell’Africa stanno attualmente sperimentando epidemie di colera, nonché carenza di dosi di vaccino.

La presidenza francese ha dichiarato: “Nel corso di questo forum verranno fatti annunci specifici per rispondere a questa carenza di vaccini”.

Ha aggiunto che la malaria sarà discussa anche giovedì al Forum globale sulla sovranità e l’innovazione dei vaccini.

Gavi, uno dei leader del programma globale COVAX che ha distribuito i vaccini Covid ai paesi poveri, spera che i donatori presenti al vertice forniranno finanziamenti per i suoi progetti di vaccinazione dal 2026 al 2030.

L'Eliseo ha annunciato che il presidente francese Emmanuel Macron riceverà numerosi leader di paesi africani, tra cui i leader di Botswana, Ghana, Ruanda e Senegal.

Ha aggiunto che Macron incontrerà anche il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, per parlare delle “crisi che ancora scuotono il continente”, soprattutto in Sudan e nella regione dei Grandi Laghi africani.

Si prevede che il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlerà al vertice tramite video.

