Francia, Italia, Stati Uniti… Un tour mondiale dei migliori gelati

E. Prigent, A. Mikoczy, C. Guttin, A. Pain, B. Laigle, K. Sullivan, C. Rigeade, V. Parent, JC. Martin, E. Fromentin – Francia 2

Prima tappa in Francia per un sorbetto al ribes nero. Se la gelateria Terre Adélice ha un punto vendita a Lione (Rodano)il suo cuore è nell’Ardèche. Nelle sue ricette di lavorazione, solo frutta fresca, che viene incorporata cruda per preservare aromi e colori. “Siamo arrivati ​​al 60, anzi al 70%, delle materie prime nel nostro gelato”, dà il benvenuto a Sonia Rousselle. I clienti lo adorano. Nel menu, la gelateria propone ben 96 gusti, alcuni dei quali molto audaci, come il capra o peperoncinoEspelette.



In Italia il gelato lo è parte l’arte di vivere l’estate. A Roma, il tempio del ghiaccio, Giolittiè aperto da 132 anni. Anche in questo caso, la ricetta non è molto dolce e vicina al prodotto originale. Le creazioni sono gratuite, ma in paese è vietato gonfiare il gelato con l’aria, come si fa altrove. Negli Stati Uniti, l’essenziale è il domenica che si dice sia stato inventato una domenica del 1893. La ricetta tradizionale è una miscela di burro, zucchero di canna e panna. Viene poi raffreddato per diventare un gelato. Infine, devi aggiungere una salsa al cioccolato, panna montata e un tocco finale.