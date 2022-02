Francia – Italia, seguirà la partita Juniors in diretta

La squadra francese Junior maschile, accompagnata da due membri del collettivo Cadets e da un pugile del collettivo Senior femminile, è a Bourgoin Jallieu per affrontare la sua controparte italiana. La Federazione francese di pugilato desidera moltiplicare incontri internazionali e tornei internazionali per i suoi giovani collettivi per consentire ai Bleuet(te)s di accumulare esperienza e di rafforzarsi contro avversari di alto livello. .

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’organizzazione e la partecipazione a tali eventi è stata particolarmente delicata e la FF Boxing è tanto più lieta di accogliere l’Italia nelle infrastrutture del Ring Berjallien, ospite del meeting.

I combattimenti amatoriali possono essere seguiti in diretta e gratuitamente sulla piattaforma Aboxing.

Seguiranno due incontri professionali, disponibili anche su questo supporto.

La selezione francese

cadetti

-50 kg: CREATE-BARBERA Noann – Noble Art Boxing Association – Ile de France

-57kg: SPICA Sandro – Boxing Club 2 La Stella – regione PACA

junior

-49 kg: ADOLFO Enzo – Boxing Lyon United – AURA

-51 kg: BEN ALI Bilal – US Bergeracoise – NAQ

-57kg: ruggero Bilal – Trélazé Boxing Club – PDL

-57kg: MOUFLIH Marwan – Anello Berjallien – AURA

-60 kg: MERANDON Messon – BC Castelneuvien – CVL

-71 kg: TRBI Momir – Nice Azur Boxe – PACA

-75 kg: CESARE Yojerlin – Boxe Lione United – AURA

-75 kg: QUOTIDIANO Babacar – Avenir Sportif Orly Boxe – IDF

Gli anziani

-60 kg: BELHADR Sabrina – Echirolles Boxe – AURA