Ferrari Roma bloccata in una stradina in Italia

Zapping notizie automobilistiche Ford Mustang Mach-E Ice White Edition (2022): l’edizione speciale in video

Non saremo in grado di dirvi esattamente dove è stato catturato questo video ma possiamo riconoscere benissimo le stradine tortuose tipiche dei borghi italiani. Così stretto che uno di loro è riuscito a intrappolare il proprietario di una Ferrari Roma.

E per una buona ragione, con i suoi quasi 2 metri di larghezza, l’auto da corsa italiana è lontana dall’andare da nessuna parte. Il suo conducente probabilmente ha sottovalutato le dimensioni della sua auto prima di entrare in questo piccolo passaggio, rimanendo bloccato.

Ma la cosa più impressionante in questo video è la perseveranza dell’autista che, anche bloccato contro i muri, proverà a far passare la sua macchina. Un uomo si è messo davanti a lui per guidarlo ma niente lo aiuterà, quando è troppo piccolo, è troppo piccolo.

Una cosa è certa, potrebbero esserci dei graffi sulla macchina. Per quanto riguarda il modo per uscirne, non c’è altro che invertire, che diventa pericoloso in questa situazione.