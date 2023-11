Fatou Le Niang, pioniere dell’intelligenza artificiale in Senegal

Fatou Lou Niang. Gruppo privato

È stata una coincidenza che Fatou Lu Niang, una studentessa di dottorato in intelligenza artificiale applicata alla medicina, abbia iniziato a studiare informatica. Con il diploma di maturità, nel 2014, è stata indirizzata dal Ministero dell’Istruzione Superiore all’Università di Bambé, a circa 130 chilometri a est di Dakar, per conseguire una laurea in reti informatiche e manutenzione, e poi un master in sistemi informatici. Lontano dalle sue prime scelte, che erano medicina e biologia. “Sono appassionato di scienze naturali fin da quando ero giovane, ho avuto difficoltà ad accettare questa scelta che mi è stata imposta e ho avuto difficoltà ad adattarmi.“, ricorda lo scienziato 30enne, originario di Thiaroi Jarre, alla periferia di Dakar.

Ha poi deciso di sfruttare la sua formazione per tornare al suo primo amore quando ha scelto l’argomento per la sua tesi nel 2021. “Ho scoperto che l’informatica può essere applicata in molti campi, compresa la medicina.”“, spiega Fatou Le Niang. Sta esaminando un’applicazione per gestire i pazienti cardiaci presso l’ospedale regionale di St. Louis. “ Ho dovuto introdurre l’intelligenza artificiale nella mia tesi. Utilizzando i dati in mio possesso sui pazienti, l’idea era di prevedere i risultati per giudicare il beneficio di eseguire una TAC, che è un test costoso. Le previsioni erano attendibili, ma non abbiamo potuto implementare la parte IA perché l’ospedale non disponeva del server necessario.specificare.

Una volta laureata, ha voluto continuare la ricerca con una tesi sull’intelligenza artificiale applicata alle malattie cardiovascolari, per poterle meglio prevenire. In Senegal, queste malattie hanno rappresentato il 17% del totale dei decessi nel 2018. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Sono mal curati, Il ricercatore denuncia. L’idea è quella di invertire la tendenza utilizzando l’intelligenza artificiale. » Questa volta il tutto è supervisionato dalla Gaston Berger University di St. Louis, all’interno del Digital and Computer Analysis Laboratory.

Migliorare la conoscenza dei fattori di rischio

“Vogliamo implementare un’applicazione in cui i cardiologi inseriscono i dati di ciascun paziente per prevedere il rischio di malattie cardiovascolari e prendersene cura tempestivamente, se necessario. Ad esempio, un individuo può sembrare sano anche se ha già avuto l’inizio di una malattia colpo.“, spiega Fatou Le Niang. Grazie all’intelligenza artificiale spera di poter migliorare la conoscenza dei fattori di rischio, e determinare così quali strategie di prevenzione attuare. Perché l’obiettivo della scienziata è trovare soluzioni concrete per il suo Paese.

Non abbiamo dati africani, dobbiamo basarci su quelli che arrivano dall'Europa o dagli Stati Uniti. Ma non possiamo prevedere una malattia con dati che non ci riguardano!

Laureato 2023 dalla Fondazione L'Oréal

Dopo la sua tesi, Fatou Lou Niang vuole continuare la ricerca “No [se] limite per [ses] conoscenza “. Ahlam è ascoltata con ammirazione dal marito, Ismail Diouf. “Essere donna e scienziata in Senegal è difficile, perché richiede molti anni di studio”.E conferma. Sebbene le ragazze costituiscano la maggioranza nell’istruzione primaria e secondaria, sono meno presenti all’università, soprattutto nei master e nei dottorati. “È stata in grado di adattarsi e riprendersi con il suo obiettivo in mente.”, riassume Ismail Diouf. Perché anche se non ha potuto studiare medicina, Fatou Le Niang intende lasciare il segno nei servizi di cardiologia del Senegal.

Questo articolo fa parte di un rapporto prodotto nell’ambito di una partnership con la Fondazione L’Oréal.