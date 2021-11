È ufficiale, la Drag Race di RuPaul sta (finalmente) in arrivo in Francia!

Ci sono notizie, come questa, che ti decoreranno con una giornata dritta! Dopo mesi, quello che devo dire, anni di rumors, la versione francese di RuPaul’s Drag Race, la popolare competizione Drag-Queen ospitata da RuPaul negli Stati Uniti, è ufficialmente arrivata sui social network.

Su Twitter, l’account Drag Race France ha fatto notizia rivelando il logo del futuro programma di gare, che mira a incoronare ogni anno la migliore regina delle corse francesi. Notiamo che è designato con la lettera “A” che prende la forma della Torre Eiffel.

Su Instagram, l’autore Raphaël Cioffi che ha lavorato Alla sfilata di Frick di Jean Paul GaultierOppure, per il duo Catherine e Lillian, dacci maggiori dettagli. È lui che adatterà la forma americana con la produzione di EndemolShine. Ha anche annunciato l’apertura dei casting a tutti regine Dalla Francia, tramite questo indirizzo email: [email protected]

In ogni caso, auguriamo a Raphael Cioffi buona fortuna nell’adattare le repliche cult per lo spettacolo originale in stile francese. Alcuni sono intraducibili nel senso letterale della parola, come il famoso “Shantai, tu resta” dove “Sashi via” in base al quale RuPaul decide che a Regina È tornato alle corde o può continuare l’avventura. Nient’altro che questo molto francese “accendi i tuoi motori” (espressione americana “Avvia i tuoi motori” Si riferisce al modo in cui sono iniziate le corse automobilistiche stati) funziona nella media…

È stato lanciato nel 2009 su Logo TV, Drag Race di RuPaul Ha ottenuto un successo a lungo termine, innegabile, al contrario. Negli Stati Uniti, il presentatore e produttore RuPaul sta raddoppiando i premi (sei Emmy consecutivi tra il 2016 e il 2021) e le stagioni (è la sua tredicesima, per non parlare del tutte le stelle e gli altri Non trafitto!). READ Sotto i denti del mare è diventato un capolavoro del film Monster

Negli Stati Uniti, RuPaul è una star popolare che ha democratizzato la controcultura sulla pista da ballo. Questo reality concept televisivo del concorso, che mira a eleggere “America’s Next Drag Superstar” (con sfide e sfilate di moda), è stato o è in procinto di essere lanciato in una decina di paesi come Inghilterra (dal 2019), Thailandia , Canada, Spagna, Italia, Brasile…

originale, Drag Race di RuPaul, così come le sue differenze tutte le stelle (con i candidati precedenti che sono diventati star) è stato caricato su Netflix in Francia. Quest’ultima intuizione in Francia potrebbe anche aver pesato sulla bilancia quando si avvia la produzione di un adattamento francese di EndemolShine. Lo spettacolo americano è diventato davvero un successo mainstream ed è stato visto principalmente dalla comunità LGBTQ+, ma non solo. Non vediamo l’ora di questo intrattenimento Mi sento bene, Divertente e stimolante che permette di evocare argomenti delicati (abbandono o rifiuto familiare, esclusione, discriminazione …) arrivando in Francia!