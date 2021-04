Dovizioso non esclude la rivalità con l’Aprilia fino a quest’anno

A cura di: Giannis Petruchillos

Provalo per tre giorni Andrea Dovizioso Con l’Aprilia è andata bene con Reza l’italiano Duffy ha sottolineato che la moto ha i suoi pro e contro.Da una motocicletta. Lavora quello È diventata una professionista, come se fosse già la sua ciclista Aprilia Quello che preferiva fare era sentirsi a suo agio in sella a una motocicletta.

L’italiana non ha voluto parlare dei suoi lineamenti RS-GP Dico solo che la sensazione era buona ei tempi non erano brutti. Ma il suo posto è questo, se è suo piano Aprilia È un professionista e poi Quest’anno gareggerai come jolly Come parte di un progetto organizzato.

Il progetto prevede anche la partecipazione alla gara 2021

“Sono aperto a suggerimenti, ma per ora quello che abbiamo sul tavolo Prossimo test al Mugello. Voglio che le cose siano chiare, semplicemente non voglio guidare la gara, voglio che sia la strada giusta ”. Confermato ex pilota Ducati.

a Il prossimo test Dovi è previsto per il 12 maggio Con th Aprilia Sul sentiero del Mugello. Se le cose sono positive, potremmo vederlo dopo l’estate competere formalmente con la RS-GP nel 2021.

Dovizioso ha fatto i primi giri con l’Aprilia