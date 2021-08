Dove vai durante le vacanze estive 2021?

Con la situazione epidemiologica incerta, è difficile pianificare le vacanze estive per il 2021. Finora la maggior parte dei viaggi è organizzata. Ti aiutiamo a vederlo più chiaramente in questo articolo.

Dove andare in vacanza questa estate in Francia?

Se vuoi andare sul sicuro, ti starai chiedendo dove andare in vacanza questa estate in Francia. Con l’entrata in vigore del Corridoio della Salute, è ormai necessario mettersi in mostra in tutti i luoghi culturali e di intrattenimento del Paese. Questo vale anche per stand e ristoranti. Tuttavia, è del tutto possibile partire quest’estate e approfittare della tua vacanza per riscoprire le regioni più belle della Francia.

#1 Vacanza in famiglia nelle Cevenne

Stai cercando un posto dove andare in vacanza estiva con la tua famiglia? Le Cevenne sono una delle destinazioni più ideali da visitare. Protetti dalle masse di turisti e dal caldo, potrete ammirare i meravigliosi paesaggi di questo parco naturale. Canoa, kayak, e canoa, vie ferrate: la zona è ricca di attività sportive per tutta la famiglia.

#2 Resort costieri nei Pirenei orientali

Se hai sognato la pigrizia e le vacanze tranquille in Francia quest’estate, fai un tour di Saint-Cyprien nei Pirenei orientali. Il secondo porto turistico in Francia, troverai molte attività da fare in coppia, con gli amici o con la famiglia.

#3 Prenota il tuo soggiorno in Costa Smeralda

Visita Saint-Malo e i suoi famosi bastioni, Cancale e il suo pittoresco centro e goditi la vista a Pointe du Grouin, che offre uno dei panorami più belli del Costa Smeralda. Non hai intenzione di andare in treno e non trovi un volo sulle linee commerciali? Hai ancora la soluzione per noleggia un taxi Per offrirti un viaggio in pace.

Dove andare in vacanza quest’estate: viaggi in Europa

Se vuoi sapere dove andare quest’estate in Europa, è meglio tenerti aggiornato con l’ultima azione di governo per quanto riguarda i viaggi dalla Francia.

Attualmente, i paesi europei sono aperti senza che sia necessaria una ragione impellente. Tuttavia, ora è necessario presentare una dichiarazione sanitaria valida.

Alcuni paesi richiedono anche test negativi obbligatori e impongono la quarantena. Questo è particolarmente vero nel Regno Unito. Inoltre, le misure di sicurezza sanitaria si stanno evolvendo nel corso dei giorni in tutti gli stati. Ti consigliamo quindi di tenerti aggiornato sugli ultimi sviluppi sul sito web dell’ambasciata del paese di destinazione.

#1 Dove andare in vacanza quest’estate: visitare i Paesi Bassi

Goditi una vita dolce e tranquilla nei Paesi Bassi per le tue vacanze. In programma: paesaggi incredibili, mulini secolari e lunghe passeggiate in bicicletta ti aspettano!

#2 Goditi le montagne austriache

Ami i grandi spazi aperti e le destinazioni autentiche? Visita la zona di confine tra Austria e Italia e ammira le splendide viste sulle montagne. Tieni presente che se viaggi in Austria, dovrai passare attraverso la casella di quarantena se non sei stato vaccinato.

#3 Cipro: località balneari e rilassanti

Sogni spiagge sabbiose e acque turchesi senza lasciare l’Europa? Prenota un soggiorno confortevole al 100% a Cipro anche all’ultimo minuto. Cambio di scena garantito!

Dove andare in vacanza estiva all’estero: fuori dall’Europa

Ti stai chiedendo dove andare in vacanza questa estate fuori dall’Europa? C’è un codice colore specifico in base alla situazione epidemica in ogni paese per guidarti:

Verde: il virus non si sta diffondendo in modo allarmante. I paesi coinvolti sono: Australia, Israele, Giappone, Libano, Singapore, Nuova Zelanda, Corea del Sud.

Arancione: il virus si sta diffondendo attivamente ma in proporzioni che rimangono sotto controllo, senza variazioni significative di preoccupazione. Questi sono tutti i paesi che non sono etichettati in verde o in rosso.

Rosso: Paesi dove la prevalenza del Covid è molto alta e hanno un gran numero di casi affetti da varianti. Nei seguenti paesi è sconsigliato andare in vacanza estiva 2021: Costa Rica, Turchia, Colombia, Argentina, Bahrain, India, Brasile, Cile, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bolivia, Suriname, Sud Africa, Uruguay e Bangladesh .

#1 Le zone più belle delle Seychelles

Scopri le Seychelles quest’estate e cogli l’occasione per staccarti completamente dalle novità.

#2 Viaggio on the road in Australia

Le stagioni cambiano in Australia: è ora di partire e organizzare un viaggio on the road sulla costa occidentale dell’Australia.

#3 Dove andrai in vacanza quest’estate? Cambio di paesaggio garantito in Corea del Sud

E se scegliessi un paese che quasi batte il COVID per le tue vacanze estive? Lasciati sorprendere dallo splendore e dall’effervescenza della Corea del Sud.