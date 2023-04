Dopo un anno di formalità, dieci adolescenti di Vimeu partono per una settimana in Italia

L’esploratore di Vimeu Vedi le mie notizie

Segui questo media

Il gruppo con Sandrine Tétu a destra. (©The Vimeu Scout)

“Esci dalla tua tana, andiamo a Palermo”. Questo è lo slogan usato dal gruppo di dieci adolescenti di Vimeu che stanno per partire Italia per una settimana, a partire da sabato 15 aprile 2023.

«Questo soggiorno ha obiettivo di sviluppare la capacità dei giovani di organizzarsi, prendere iniziative e realizzare il proprio programma di viaggio all’estero, trovare partner e soluzioni di finanziamento”, precisa Sandrine Tetuco-organizzatore, coordinatore e responsabile dell’animazione del polo giovanile.

Al CAJ fin dall’infanzia

La maggior parte di questi giovani Dai 15 ai 17 anni frequentato il Centro di animazione giovanile (CAJ) fin dalla prima infanzia. Sono ormai alla fine del loro corso, alcuni saranno forse supervisori che hanno conseguito l’attestato di attitudine alle funzioni di animatori (bafa) durante la prossima vacanza…

Il gruppo, saldatosi, si è strutturato poco a poco e ognuno fa la sua parte.

“Palermo è un simbolo dell’Italia”

Laurine, capogruppo, d’intesa con i suoi colleghi, ha fatto la scelta della destinazione: “Palermo è un simbolo dell’Italia”, si giustifica. “Abbiamo previsto visite a musei, luoghi e vestigia di civiltà, ma è anche un soggiorno all’insegna della comunicazione, grazie allaostello della gioventù che ci ospiterà con altri. »

Il fascicolo è stato meticolosamente studiato e completamente archiviato dagli adolescenti un anno di lavoro. Finalizzato martedì 28 marzo 2023 e presentato ai genitori, i giovani hanno stabilito in particolare il loro piano di finanziamento.

Il fondo per gli assegni familiari (Caffè) così come la Comunità dei comuni di Vimeu (VCC) partecipare. Il resto è finanziato dalle famiglie e dai profitti che i bambini hanno realizzato durante i vari eventi che hanno organizzato quest’anno.

Video: attualmente su Actu

La partenza è prevista per il 15 aprile 2023 dalAeroporto Charles de Gaulleper un ritorno previsto per il 22 aprile 2023. Un viaggio e soprattutto un anno di preparazione che senza dubbio lascerà tanti ricordi…

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.