Johannesburg, Sud Africa Crescono le domande sull’ultimo rapporto preliminare della missione di osservatori della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC) sulle recenti elezioni in Sud Africa.

Le elezioni generali del Sud Africa si sono svolte il 29 maggio 2024.

Questo ritardo è in netto contrasto con la rapida pubblicazione del rapporto iniziale da parte del capo missione della SADC, Nevers Mumba, a seguito delle elezioni dello Zimbabwe ad Harare.

Gli osservatori e gli analisti politici di tutta la regione attendono con impazienza la valutazione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe sulle elezioni in Sudafrica, un indicatore chiave della salute democratica in una delle più grandi economie africane. Il ritardo ha sollevato speculazioni e preoccupazioni sulle ragioni del rinvio, soprattutto alla luce della velocità con cui Mumba ha espresso le sue osservazioni in Zimbabwe.

Nello Zimbabwe, il rapporto iniziale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, letto da Mumba, ha fornito una valutazione coraggiosa e partigiana del processo elettorale, evidenziando aree di preoccupazione e di elogio che andavano oltre il suo mandato. Ciò è stato elogiato da molte parti interessate occidentali che lo hanno visto come un passo verso il rafforzamento delle pratiche democratiche nella regione.

Al contrario, il silenzio della missione della Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe in Sudafrica crea un vuoto pieno di speculazioni. Sorgono dubbi sul fatto se il ritardo indichi problemi più profondi nel processo elettorale o sia il risultato delle sfide logistiche che la missione deve affrontare.

Il ritardo nel rapporto del Sudafrica ha conseguenze politiche più ampie, soprattutto nel contesto della politica regionale e delle relazioni tra gli Stati membri. Alcuni analisti suggeriscono che il ritardo potrebbe essere motivato strategicamente, data la posizione influente del Sudafrica all’interno della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe e il suo ruolo storico come leader politico ed economico nella regione.

Inoltre, questo ritardo è visto nel contesto delle recenti dinamiche politiche nello Zimbabwe, dove l'amministrazione del presidente Emmerson Mnangagwa ha dovuto affrontare accuse di negligenza elettorale. La natura rapida e schietta del rapporto di Mumba sullo Zimbabwe è stata vista da molti come una presa di posizione coraggiosa, che potenzialmente influenza il discorso politico a favore dei partiti di opposizione e dei sostenitori delle riforme.

Anche il ruolo dello Zambia, sotto la presidenza di Hakainde Hichilema, nella politica regionale è sotto esame. Da quando è salito al potere, Hichilema ha posizionato lo Zambia come sostenitore delle riforme democratiche, alleandosi strettamente con le potenze occidentali, compresi gli Stati Uniti. Ciò ha alimentato le speculazioni su una possibile agenda volta a influenzare il cambio di regime nel vicino Zimbabwe, sfruttando i rapporti degli osservatori della SADC come strumento di manovra politica.

I critici sostengono che l’amministrazione Hichilema stia usando la sua influenza all’interno della Comunità di sviluppo dell’Africa australe per spingere verso una struttura di governo più trasparente e responsabile in tutta la regione, il che potrebbe andare a scapito dei leader visti come autocrati. Alcuni ritengono che la rapida risposta al rapporto dello Zimbabwe e al recente rapporto del Sud Africa siano indicatori di questo approccio strategico.

La presunta alleanza tra Zambia e Stati Uniti ha aggiunto un ulteriore livello a questo scenario complesso. Gli Stati Uniti hanno espresso apertamente il loro sostegno ai processi democratici in Africa e hanno spesso criticato i regimi che considerano antidemocratici. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'allineamento dello Zambia a questi valori, che ha portato a una maggiore cooperazione e sostegno.

Alcuni leader regionali vedono questo rapporto con sospetto, poiché lo vedono come un’influenza esterna sulla politica africana. Il ritardo nel rapporto del Sudafrica non è quindi semplicemente una questione di inefficienza procedurale, ma viene interpretato all'interno di questo contesto geopolitico più ampio.

Mentre la missione di monitoraggio della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe continua il suo lavoro in Sud Africa, i suoi risultati sono attesi con impazienza dalla comunità regionale e internazionale. Il contenuto e il tono del rapporto saranno cruciali per dare forma al discorso post-elettorale e determinare i prossimi passi del percorso democratico del Sudafrica.

Per ora, il ritardo rimane ingiustificato, ma non c’è dubbio che le conseguenze dei risultati della SADC si ripercuoteranno ben oltre i confini del Sudafrica, influenzando la politica regionale e il futuro della governance democratica in Sudafrica.

