Cremona, la promessa italiana del WPT

La coppia italiana Simone Cremona–Daniele Cattaneo inizierà il loro torneo WPT a Madrid contro gli spagnoli Jaime Muñoz–Javier Garcia. In questa occasione Cremona ha dato le sue impressioni al Corriere dello Sport.

Pericoloso pareggio

Il pareggio non è stato particolarmente clemente per la coppia Cremona-Cattaneo. Per il primo turno di qualificazione, l’unica coppia transalpina presente sul WPT si confronterà con un duo che ha il vento in poppa: “La scorsa settimana, Muñoz e García (113 ° e 114 ° al mondo) hanno vinto il Fip Rise di Roma. Ma le nostre sensazioni sono positive, non vedo l’ora di iniziare e competere con giocatori che sono ancora tra i primi 100 al mondo “.

L’obiettivo di Cremona (184 ° mondiale) è quindi ilAcquisire esperienza e scalare le classifiche. Questo primo giro costituisce per lui un ottimo galoppo di prova contro una coppia complementare: “Non li ho mai incontrati, ma li ho visti giocare e guardo le loro partite con molta attenzione per studiarli. Sono una coppia molto solida “.

Ambizione in crescendo

Campione italiano nel 2017 e nel 2018 con Daniel Cattaneo, Cremona si è evoluta da allora due stagioni sul circuito maggiore con la sua coppia preferita : “La mia intenzione è provare a giocare insieme alcune tappe e vedere un po ‘come siamo e come siamo sul circuito del WPT. Mi piacerebbe gareggiare in molte fasi quest’anno con Danny “.

Dopo Madrid e prima di andare ad Alicante per il secondo torneo WPT dell’anno, lo sarà associato a Marcelo Capitani per il Napoli Open. Una buona occasione per valutare con questo giocatore dall’esperienza colossale i progressi compiuti durante la preparazione e dopo la tappa di Madrid. Questa stagione 2021 sarà quindi cruciale e il giocatore ha grandi speranze: “Oggi il livello italiano è migliorato molto e credo che con Cattaneo potremmo dire la nostra e chissà magari tornare a casa con un risultato molto importante”.

