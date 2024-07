Cosa ne pensate dell'aggiornamento One UI 7 di Samsung finora?

Dopo una serie di indiscrezioni, Samsung dovrebbe lanciare l'aggiornamento Big One UI 7 nella versione beta la prossima settimana. In base a quanto visto finora, cosa ne pensate dei cambiamenti?

La posizione di Samsung su Android è sempre stata ragionevolmente controversa, ma è anche la più popolare al mondo. L'ultima importante riprogettazione dell'azienda è avvenuta nel 2018, quando One UI ha debuttato insieme ad Android Pie (9.0). L'aggiornamento è stato ampiamente visto come un importante miglioramento rispetto a TouchWiz, precedente. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che l'aggiornamento ha fornito un rinnovamento coerente dell'interfaccia Android dell'azienda, caratterizzato da cambiamenti davvero positivi, come una migliore usabilità con una sola mano e un design significativamente migliorato, soprattutto in aree disordinate come l'app Impostazioni.

Nel corso degli anni, Samsung ha modificato questo design con ogni nuova generazione aggiungendo nuove funzionalità.

Ora, insieme al lancio di Android 15, One UI 7 è destinato a rappresentare il più grande rinnovamento dell’interfaccia di Samsung dal lancio iniziale di One UI. Beh, è ​​a dir poco controverso.

È trapelata una UI 7 molto Durante la scorsa settimana, dettagli e immagini hanno rivelato alcuni dei cambiamenti imminenti a cui Samsung sarà testimone. Puoi controllare la nostra copertura negli ultimi giorni per tutti i dettagli, ma in breve, ci sono circa una mezza dozzina di cambiamenti degni di nota che includono:

Le icone della schermata iniziale sono state aggiornate

Utilizza la diapositiva della barra di stato in Android per agire come Dynamic Island in iOS

Nuovo indicatore della batteria con percentuale in pillola

Opzione per mostrare le icone della schermata iniziale senza nomi

App fotocamera riprogettata

Scorciatoie della schermata di blocco aggiornate

Le notifiche e le impostazioni rapide si trovano ora in riquadri separati

Visivamente, sembra che One UI 7 sarà relativamente simile a One UI 6, ma è abbastanza sorprendente sentire quanti cambiamenti funzionali ci sono. Il remake di “Dynamic Island”, le notifiche divise e i riquadri Impostazioni rapide seguono tendenze sempre più comuni nelle skin Android, mentre molti altri cambiamenti, come l'aspetto delle icone della schermata iniziale e la possibilità di nascondere i nomi delle app, sembrano ” sono presi dai recenti design e funzionalità Apple.

Forse il cambiamento migliore, almeno secondo l'opinione dell'autore, è l'app della fotocamera riprogettata, che risulta molto migliore per l'uso con una sola mano.







Ma come ti senti a riguardo?

È probabile che il nuovo design di Samsung riceva molte recensioni contrastanti da parte degli utenti di lunga data e degli spettatori quando sarà completamente lanciato. Nel frattempo, siamo sicuramente curiosi di sentire le vostre opinioni su ciò che sappiamo finora.

Commenta qui sotto se hai altro da dire su One UI 7!

Si prevede che Samsung lancerà la prima versione beta dell'interfaccia One UI 7 lunedì 29 luglio e probabilmente inizierà con la serie Galaxy S24 in regioni selezionate.

