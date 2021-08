Coronavirus – Dubai: il divertimento apre solo alle vaccinazioni

prendere il governo. Tutte le società impegnate nell’intrattenimento, ad eccezione di bar e club, ma anche tutti i tipi di eventi artistici, musicali e sportivi, accettano solo clienti vaccinati. Questo vale sia per i residenti di Dubai che per i turisti, che devono anche scaricare e “caricare” l’app Al Hosn sui loro telefoni cellulari.contro di esso COVID-19.

Questo significa che chi non è vaccinato perderà alcuni dei benefici che avrà chi è stato vaccinato, e sono gli unici che potranno sedersi al bar, Cosa che fino ad ora non era consentita nemmeno nei bar ristoranti, se non sui tavoli e un numero limitato di persone.

Per quanto riguarda coloro che non sono vaccinati ora, possono visitare Ristoranti Che hanno bar, ma non potranno sedersi in essi, se non nelle aree non impollinate, cioè solo nell’area con tavoli e negli spazi. Inoltre gli hotel possono operare al 100%, bar e ristoranti dovrebbero mantenere una distanza di due metri dai tavoli, ma potranno ospitare fino a 10 persone per tavolo, nei bar (narghilè) potranno sedersi insieme a sei persone, i matrimoni saranno frequentati da 100 ospiti e nelle feste private nelle case sono consentiti raduni fino a trenta persone.

Nota che i grandi eventi, come concerti o incontri sportivi, possono avere fino a 1.500 persone al chiuso e fino a 2.500 persone all’aperto.

Con l’apertura degli spettacoli, tornano le notti greche. Il 4 giugno al Grand Millennium Hotel si svolgerà il tanto discusso concerto greco a Dubai con la famosa dj Angela Pantelli, che è stato annullato a causa dell’aumento dei casi. parlando con DJ primario, ha affermato che la misura della vaccinazione obbligatoria nel campo dello spettacolo, è stata ritenuta necessaria perché i governatori hanno deciso di non correre rischi, soprattutto ora che il numero di casi è diminuito drasticamente e ha assomigliato a un programma di vaccinazione di massa per la popolazione. “Tuttavia, qui a Dubai siamo indirettamente ma chiaramente obbligati a vaccinarci, soprattutto se vogliamo trovare un lavoro. Non solo nello spettacolo ma anche in altri campi come l’insegnamento, ora ho iniziato a insegnare nelle scuole di ginnastica e il presupposto è per ricevere le vaccinazioni. Nella palestra dove insegno pole dance, mi è stato anche detto che era bene vaccinarsi. “ compresso.

