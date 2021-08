come viene implementata la tessera sanitaria nei ristoranti?

FRANCIA 2

È la legge in Italia, da venerdì 6 agosto. Solo le persone che sono state vaccinate o che hanno un test negativo da meno di 48 ore possono mangiare all’interno dei ristoranti. Una legge ricca di eccezioni, che sia per un caffè al bancone o da consumare in terrazza, il “pass verde” non è più obbligatorio. I consumatori sembrano accettare queste misure. “Trovo un atto di buona cittadinanza proteggere le persone che ci stanno accanto“, dice una donna.

In teoria, un ristorante che non segue queste regole e non effettua i controlli incorre in dieci giorni di chiusura amministrativa. La tessera sanitaria è richiesta anche nei luoghi culturali. Stessa regola in palazzetti dello sport o piscine coperte. Il governo sta valutando di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti da settembre, come già avviene per gli operatori sanitari.