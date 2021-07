Come si muove il “lago freddo” che ha “soffocato” l’Europa centrale – “minacciando” la Grecia? – notizie – notizie

Il “lago freddo”, il fenomeno meteorologico che ha causato diffuse alluvioni mortali in Europa centrale e soprattutto in Germania e Belgio, si sta lentamente spostando a sud-est del Paese, nel sud Italia, dove cadrà domenica a mezzogiorno.

Secondo meteo.gr, durante il suo movimento, questa turbolenza atmosferica porterà a forti piogge e temporali nelle Alpi orientali (Austria), nelle parti occidentali della penisola balcanica (Croazia, Slovenia, Bosnia e Serbia) e in Italia a est . altezze (grafico 2).

Fino a domenica non sono previste piogge e temporali notevoli nel nostro Paese.

Tuttavia, dall’inizio della prossima settimana prevediamo instabilità e temporali anche nel nostro Paese. Per questo sviluppo del tempo, seguirà un nuovo annuncio, riporta meteo.gr.

Riguarderà la Grecia?

Un meteorologo e direttore della ricerca presso l’Osservatorio Nazionale di Atene, Costas Lagovardos, ha sottolineato il fenomeno del “lago freddo” e quanto sia probabile che causi eventi meteorologici gravi nel nostro Paese.

“Il lago freddo dà forti effetti estivi in ​​tutta Europa. Un fenomeno a cui abbiamo assistito nel nostro Paese a luglio 2019 in Halkidiki”, ha commentato un oratore del primo programma, sottolineando che “parte di ciò che sembra interessare il nostro Paese, con instabilità da domenica e dopo. Soprattutto il lunedì. Martedì e mercoledì.”

“Passeremo a un modello meteorologico in cui non avremo temperature elevate, ma instabilità. Ciò significherà pioggia e temporali in diverse aree la prossima settimana, specialmente a mezzogiorno e pomeriggio, che saranno in parte dovuti a questa instabilità generale”.

