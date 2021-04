Come l’Italia ha creato l’hotel perfetto per l’era del Coronavirus

Edifici medievali e borghi abbandonati. Questa potrebbe essere la “ricetta” dell’hotel ideale nell’era del Coronavirus.

Dagli anni ’90, l’Italia è stata pioniera di un modello turistico noto come “albergo diffuso” o “hotel a dispersione”. Ciò include la creazione di un hotel in vari edifici in un villaggio in gran parte deserto.

La maggior parte di questi villaggi, che risalgono a secoli fa, sono stati colpiti da residenti in fuga verso grandi città in cerca di lavoro. Questo è lo stesso problema che ha ispirato la vendita di case per pochi dollari in molti di questi villaggi.

I proprietari di hotel hanno preso questi villaggi abbandonati e li hanno trasformati in – spesso lussuosi – dove gli ospiti possono soggiornare nel proprio edificio ma mangiare in un ristorante o magari visitare una spa situata in una parte diversa del villaggio.

Poiché la prospettiva di ottenere un vaccino contro il coronavirus fa rivivere le considerazioni sui viaggi, è molto probabile che i turisti preferiscano sistemazioni originali che forniscano un allontanamento sociale, che è ciò che fanno questi hotel “sparsi”.

L’inizio è stato occasionale

Negli anni ’90, Daniel Kilgren ha trovato accidentalmente il castello medievale di Santo Stefano di Sisanio, nella regione italiana dell’Abruzzo. L’uomo d’affari, cresciuto nel nord Italia, è stato trovato quasi per caso nel villaggio. “Mi sono perso nelle strade sporche intorno a un castello medievale. Ho cercato per anni questi luoghi, dove il paesaggio non è cambiato”, ha detto.

Dopo aver trovato il punto perfetto, ha iniziato a elaborare la sua visione. Ho incontrato il mio commercialista e gli ho spiegato le capacità di questo villaggio. Mi ha spiegato: “Gli ho detto paradossalmente che si è salvato perché lo hanno abbandonato e come immaginavo il nuovo uso di queste aree abbandonate”.

È stato il primo passo per creare Sextantio, un marchio di hotel “sparsi”. A Santo Stefano di Sessanio – dove il tempo sembra fermarsi – Sextantio propone un’escursione in cima alla montagna con pane locale, formaggio, vino, frutta e carni affumicate.

Altri hotel “sparsi” hanno seguito questo modello e ora ce ne sono 150 in diverse parti d’Italia. Dopo l’impatto disastroso dell’epidemia sul turismo – che rappresenta il 13% del PIL italiano – è probabile che questa sistemazione svolga un ruolo importante nella ripresa del settore, poiché gli hotel tradizionali devono affrontare sfide per adattarsi all’era del coronavirus.

Gli hotel “sparsi”, infatti, hanno visto di recente un traffico inaspettato, prima che all’Italia venissero imposte restrizioni a causa della seconda ondata di epidemia, costringendoli a chiudere se si trovavano in zone “pericolose”.

“Non abbiamo cambiato nulla durante il Coronavirus. Non abbiamo molte stanze, si trovano in case piccole e remote. Questo progetto è nato come modello per il restauro e non come modello economico. Ora, questo è un vantaggio, perché c’è spazio e spazio “, spiega Nuncia Tarasi, direttore di Sextantio Albergo Diffuso.

Ha dichiarato di avere clienti fino all’ultimo minuto quando sono state imposte le restrizioni, quando avevano già prenotazioni per il mese di dicembre. Ha aggiunto: “Abbiamo avuto clienti che sono rimasti qui poche settimane fa e hanno detto che si sentono più al sicuro di quanto non fossero nelle loro case in città”.

Maria Raggi, proprietaria dell’Al Vecchio Convento Albergo Diffuso, nel piccolo villaggio di Portico di Romagna in Emilia-Romagna, nel nord Italia, dice qualcosa di simile.

“È stata una piacevole sorpresa, perché il 90% dei nostri clienti sono stranieri, ma da metà luglio ad oggi abbiamo tantissimi italiani. Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato più duramente di quanto non sia stato negli ultimi 20 anni, ” Egli ha detto.

Con informazioni dalla CNN