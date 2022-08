Come fare soldi scommesse sul pallacanestro

Uno degli sport più popolari al mondo, il basket è anche un’ottima fonte di scommesse redditizie e di alto valore. Dalla NBA, passando per il basket europeo e arrivando al nostro NBB, scommettere sul basket è un’ottima opzione per gli amanti di questo sport molto intenso.

Oltre ad essere un’ottima fonte di scommesse, scommettere sul basket rende la visione di questo sport ancora più eccitante, con ogni canestro che ti fa emozionare per avvicinarti a una scommessa vincente.

In questo articolo ti insegnerà passo dopo passo come essere uno scommettitore di successo scommettendo sulla pallacanestro.

Siti di scommesse

Il primo passo per scommettere sulla Pallacanestro è scegliere un sito di scommesse online che ti dia opzioni per scommettere su questo sport, in particolare sui migliori campionati del mondo, come NBA e NBB per esempio.

È importante notare che il sito scelto offre anche una buona varietà di mercati, come esemplificare in questo articolo.

Di seguito puoi controllare la copertura di 22Bet di una finale NBA tra Toronto Raptors e Golden State Warriors. Nota che il sito ha una grande quantità di scommesse disponibili per questo gioco e molti altri.

Analisi per le scommesse sul basket

Ecco alcuni consigli per fare bene e rimanere positivi a lungo termine, che è l’obiettivo di ogni giocatore:

Fattore casa

Il fattore casa è molto importante quando si tratta di Basket. La pressione che i tifosi mettono sui giocatori, e sugli arbitri, finisce per fare molta differenza nel risultato finale e in alcuni campionati è ancora più importante. Analizza la storia di ogni squadra quando gioca in casa e in trasferta per avere un’idea più dettagliata della forza della squadra che gioca nei propri domini. Un altro fattore importante al riguardo è che le squadre possono considerare normale perdere una partita fuori casa, ma non in casa.

Studia i mercati delle lesioni e delle appropriazioni indebite

Riesci a immaginare di scommettere un sacco di soldi sui Los Angeles Lakers, e al momento della partita scoprire che LeBron James è infortunato? Per non essere colti di sorpresa, è molto importante seguire le notizie del campionato su cui si vuole scommettere. Questo è anche il motivo per cui non dovresti scommettere alla cieca su campionati di cui non hai molte informazioni, come quelli asiatici o africani, per esempio.

Motivazione

Questo è un fattore che deve essere sempre preso in considerazione in qualsiasi gioco che coinvolga esseri umani. Siamo tutti guidati dalla motivazione e non mancano esempi di quando una squadra più debole ha superato una più forte in termini di razza e forza di volontà. Quindi analizza quale squadra è più motivata a vincere prima di scommettere. La classifica del campionato ci dice se le squadre stanno ancora lottando per qualcosa in campionato.

Guarda le partite

È molto difficile per uno scommettitore avere successo in qualsiasi sport che non guarda e che gli piace davvero. Guarda quante più partite di basket puoi e segui da vicino le squadre del campionato su cui hai scelto di scommettere. Col tempo diventerai un esperto di quelle squadre e avrai un’idea molto precisa di quale squadra avrà difficoltà a giocare contro un’altra. Anche le scommesse live sono estremamente divertenti e possono essere molto redditizie.

