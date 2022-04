Ciclismo. Cosnefroy, Giro d’Italia, il suo futuro… Le confidenze di Manchois Mikaël Chérel

La stampa del canale Vedi le mie notizie

Durante la campagna per le classiche delle Ardenne, Mikaël Chérel (36) ha svolto un ruolo essenziale come compagno di squadra al fianco di Benoît Cosnefroy. Vediamo qui il nativo di Saint-Brice-de-Landelles durante Liegi-Bastogne-Liegi portare il gruppo ai piedi della Côte de la Redoute davanti al suo leader e Remco Evenepoel, il futuro vincitore dell’evento. (©DR)

il Mikael Cherel del sud della Manchois (AG2R-Citroën), che ha partecipato alla sua 13a Liegi-Bastogne-Liegi questo 24 aprile 2022 in un membro della squadrafa affidamento molti argomenti.

“Il preside”

“Era mio 13a apparizione a Liegi-Bastogne-Liegi. Raggiungere un risultato sarebbe meglio che semplicemente partecipare (NdR: nel 2012 si è classificato 42° al massimo), ma essere allineati all’interno della squadra su questo monumento mostra anche il mio livello di competitività e la mia longevità a il livello più alto. In questa fase della mia carriera, non mi preoccupo nemmeno del mio risultato (62°). Me lo ha chiesto mio figlio, quindi l’ho guardato comunque! Ma il mio semplice obiettivo è fare il mio lavoro nel miglior modo possibile e farcela beneficio del collettivo. »

Il suo ruolo

“Al briefing, il mio ruolo era quello di accompagnare Benoît (Cosnefroy) ai piedi della Ridotta che sia piazzato tra i primi cinque. Prima di allora, siamo riusciti a evitare il grande caduta. Per aggirare le insidie, devi saper correre pur essendo ben posizionato. Prima di partire, la mia gara ha avuto successo. »

La sua relazione con Benoît Cosnefroy

” Quando romano (Bardet) ha lasciato la squadra, mi chiedevo se avrei trovato un tale legame con un altro pilota. È necessariamente meno ovvio lavorare per qualcuno con cui hai meno affinità. Ma, con Benoît (Cosnefroy), non mi dispiace sacrifico me stesso. Al contrario, mi diverto molto perché, oltre ad essere un grande corridore, è un grande ragazzo. Insieme, abbiamo trovato rapidamente automazione. Deve essere occhi chiusi nella mia ruota. Infatti, con Benoît alle mie spalle, guido come se avessi una roulotte con cui devo andare ovunque. »

La performance di Benoît Cosnefroy

“Lo sport di alto livello non è una scienza esatta e Benoît non è una macchina. Ne aveva alcuni allergie ai pollini che gli ha impedito di essere al 100%. Ma dopo due secondi posti sulle prime due Ardenne (Amstel Gold Race e Flèche Brabançonne), arriviamo a creare insoddisfazione con un 13° posto al Freccia Vallone e un 24° posto a Liegi. »

“Per me, non c’è nulla di cui essere delusi! La sua campagna di classici delle Ardenne ha successo. Finire al 2° posto all’Amstel, con una formazione incredibile, è impressionante. Quel giorno è stato il più forte della gara. È un vero peccato arrivare così vicino a una vittoria così grande. Avrebbe cambiato tutto su un track record. Prendere in consegna da Bernard Hinault come l’ultimo vincitore francese dell’Amstel, sarebbe stato clamoroso. Mentre siamo lì, 2° all’Amstel, non ne parleremo tra 20 anni… Ma rimango ottimista per Benoît. Lui arriva i suoi anni migliori e ha tutte le carte in mano per vincere presto a Grande vincita. »

Il Giro d’Italia

” Sono felice di partecipa al Giro (6-29 maggio). Il Tour è magico per un francese. Ma il Giro è un’atmosfera incredibile, con un pubblico di appassionati, rosa ovunque, fervore… Nel 2020 ho annunciato che sarebbe stato il mio ultimo Tour de France e mi attengo. »

“Potrei ancora portare alla squadra del Tour, ma preferisco umilmente dare il mio posto per i giovani. Andrò al Giro d’Italia tra a ruolo di fratello maggiore. Ma spero anche di averlo opportunità per seguire il mio corso, prendere fugherendimi felice… Non ne ho seguito nessuno preparazione specifica in altitudinequindi non ho certezze in merito la mia forma. Ma gambe sono buoni e non avrò pressioni. A fine stagionepotrei anche farlo la Vuelta. »

Il suo curriculum

“Certo, sarebbe bello accaparrarsi questa vittoria che manca al mio record. Ma, onestamente, ora sono piuttosto stordito al riguardo. Io sono molto felice della mia carriera, molto felice di lavorare per capi come Benoît (Cosnefroy) e Romain (Bardet) prima. »

“Se fossi stato schierato più spesso piccole gare, avrei sicuramente delle vittorie perché non penso di essere peggio di chiunque altro. Ma sono anche felice di avere quasi solo grandi prove a il mio calendario. Ho trovato il mio ruolo lì ed è così io fiorisco maggior parte. »

Il suo futuro

“Ho lasciato Contratto di 7 mesi. Sono attualmente in discussione per prolungare per un altro anno. vorrei fare un 17a e ultima stagione a casa di i professionisti nel 2023. »

Intervista di Baptiste HUE

