ChatGPT ha immaginato questo fantastico bot, il primo nel suo genere

Da quando l’apprendimento automatico ha iniziato a prendere slancio, parliamo regolarmente dell’IA come di uno strumento super potente in grado di migliorare la creatività umana e la capacità di innovazione. Recentemente, i ricercatori della prestigiosa Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL) in Svizzera hanno condotto un esperimento che potrebbe accelerare notevolmente il processo. Hanno dimostrato a ChatGPT, un chatbot di apprendimento automatico ottimizzato per OpenAI Leadership nel design Android.

Il team, guidato da Josie Hughes, responsabile del Computational Robotics Design and Fabrication Laboratory dell’EPFL, ha iniziato con P Fase di brainstorming abbastanza astratta. I ricercatori si sono seduti con LLM per cercare di identificare un problema specifico a cui questo team mezzo umano e mezzo digitale potrebbe provare a rispondere. Mentre l’algoritmo era interessato alle numerose sfide che attendono l’umanità in questo frangente, l’algoritmo ha suggerito di esaminare un robot specializzato nella raccolta dei raccolti, che potrebbe aiutare a ridurre la crisi alimentare che affligge alcune regioni del mondo.

Da lì, gli autori dello studio hanno quindi interrogato ChatGPT su quale forma potrebbe assumere un simile robot agricolo. Alla fine del dialogo decidono di lavorare su un braccio robotico con frizione flessibile in grado di raccogliere i pomodori senza danneggiarli.

Comando ChatGPT, gli umani corrono

Con questa idea già relativamente in mente, sono stati in grado di passare alla seconda fase di sviluppo. Questa parte consiste nel porre al chatbot domande più specifiche. Ad esempio gli hanno chiesto quale forma sarebbe stata più vantaggiosa per la frizione, perno del sistema.

Hanno anche chiesto a ChatGPT sempre più suggerimenti tecnici. Riguarda, ad esempio, i materiali ei componenti che verranno utilizzati. Ad esempio, a livello di pinza, il bot ha suggerito di utilizzare ” Silicone o gomma, due materiali morbidi e flessibili che contribuiranno a ridurre il rischio di spaccature del raccolto. »

Nonostante la sua ingegnosità, LLM come questo non sono attualmente in grado di creare progetti accurati o modelli 3D per la progettazione assistita da computer. Quindi gli autori hanno prodotto loro stessi le diverse parti progettate dal chatbot. Dovevano anche eseguire l’assemblaggio finale secondo le sue istruzioni.

Il problema è un po’ diverso per la parte software, dato che gli LLM sono in grado di generare codice in diversi linguaggi di programmazione. A questo livello, ChatGPT è stato in grado di svolgere la maggior parte del lavoro da solo. Ma i ricercatori devono ancora rielaborare alcuni aspetti del programma, perché difficilmente avrebbe funzionato altrettanto bene.

Alla fine del processo, hanno ottenuto un bot progettato interamente da ChatGPT, dalla meccanica all’informatica. E dopo averlo testato in condizioni reali chiedendo loro di raccogliere qualche pomodoro, si è dimostrato perfettamente funzionante. Riuscì a raccogliere i frutti con un appetito pienamente appagante.

Un altro concetto del nostro rapporto con l’intelligenza artificiale

Questa seconda fase è stata particolarmente interessante, perché i ricercatori hanno volontariamente fatto un passo indietro. Tempo di studio, sono più o meno Si sono rivolti a tecnici al servizio del project manager ipotetico. Il concetto rimane strano anche oggi. Ma può diventare la norma per alcune attività.

” L’informatica è già ampiamente utilizzata per aiutare gli ingegneri, ma questa è la prima volta che un sistema basato sull’intelligenza artificiale può “fare brainstorming” su nuovi sistemi in questo modo, il che equivale ad automatizzare compiti cognitivi di livello superiore. spiega Francesco Stella, autore principale di questo studio. ” Questo può tradursi in un file Transizione dai ruoli umani a quelli artistici Aggiunge.

Questo è forse l’aspetto più affascinante di questo lavoro esplorativo in primo luogo. Con questo caso di studio, i ricercatori non si sono limitati a costruire una macchina per la raccolta dei pomodori. Per lo più lo hanno fatto La dimostrazione più realistica di un nuovo modo di affrontare il design.

È un primo passo verso un settore in cui algoritmi e cervelli umani lavorano insieme per immaginare soluzioni a problemi molto reali. Qui, l’IA non è più solo uno strumento: Interpreta la vera compagna. Questo approccio solleva tutta una serie di questioni per metà tecniche e per metà etiche.

Perché l’intera questione ora è dove gli esseri umani e le macchine dovrebbero collocarsi in questo tandem. L’umanità dovrebbe tenere il volante mentre l’IA si limita a pedalare, o i ruoli dovrebbero essere invertiti? La domanda va posta.

I misteriosi inizi di un nuovo paradigma

Perché da un lato, il concetto di algoritmo “inventore” ha qualcosa da allettare, anche se per il momento è ancora un abuso di linguaggio. Poiché sono così brave nell’elaborare enormi set di dati, le reti neurali artificiali possono proporre idee che nemmeno il più creativo degli umani potrebbe inventare da solo. Quindi può esserci interesse a seguire ciecamente le proposte di AI. Almeno, in alcuni casi specifici.

Ma l’idea è abbastanza moralmente orribile, e sta già causando un bel dibattito nel mondo della proprietà intellettuale. Inoltre, costringerà i professionisti dell’IA a implementare Nuovi sistemi di trasmissione continua. Perché se un tale algoritmo riceve dati errati o non rappresentativi, le conseguenze possono essere disastrose, come attesta Hughes con un esempio molto illustrativo.

” Nel nostro studio, ChatGPT ha considerato i pomodori i “più redditizi” da coltivare con un bot. Ma può essere un pregiudizio a favore di un genere che è molto coperto dalla letteratura, al contrario di generi di cui c’è un reale bisogno. lui spiega. Quando le decisioni vengono prese al di fuori del campo visivo dell’ingegnere, ciò può portare a significativi errori di fatto o etici. “, e avverte.

Per evitare questo problema, l’umanità può anche decidere di limitare l’IA a un ambito Il ruolo di un semplice strumento, Ne più ne meno. In questo scenario, l’umano sopravviverà L’unico motore del processo. Da parte sua, l’IA si accontenterà di migliorare le proposte dei ricercatori o di svolgere compiti più difficili. Forse questo equivale a privare uno di alcune meravigliose innovazioni. Ma consentirebbe anche agli esseri umani di “tenere il passo” mantenendo il controllo su interi sistemi, il che è trascurabile.

L’equilibrio può essere trovato

Probabilmente non sarebbe l’opzione migliore così ovviamente. Tra i due, si può anche immaginare un mezzo molto vicino all’esperienza dell’EPFL. Qui, umani e algoritmi Collaboreranno da pari a pari per compensare le proprie mancanze. Ma la posta in gioco per una simile organizzazione rimane molto vaga, sia dal punto di vista tecnico che da quello etico e commerciale.

Ecco perché lavorare in questo modo è così importante. Consentono di iniziare a ripulire un campo tecnologico che, una volta colonizzato, potrebbe cambiare profondamente la nostra civiltà, nel bene e nel male. L’intera sfida sarà quella di procedere per gradi, enfatizzando il principio di precauzione per trarre il massimo beneficio da questa meravigliosa tecnologia.

” La comunità della robotica deve determinare come utilizzare questi potenti strumenti per accelerare lo sviluppo dei robot in modo etico, sostenibile e socialmente vantaggioso. Riassumono i ricercatori. ” Crediamo fermamente che LLM aprirà molte entusiasmanti possibilità che, se gestite in tempo, saranno di grande beneficio per l’umanità. “.

Il testo di studio è disponibile Qui.