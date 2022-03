Caffè: in Italia il brand americano Starbucks non è riuscito ad affermarsi

A settembre 2018 il gruppo americano Starbucks ha aperto a Milano con grande clamore diversi negozi prestigiosi. (Italia). All’epoca lunghe file di curiosi aspettavano di scoprire il famoso caffè americano. Grande campagna di comunicazione, personale numeroso e grandi investimenti: il franchise, presente in 78 paesi, sognava di conquistare tutte le maggiori città italiane.



Quattro anni dopo, in Italia rimane aperto un solo punto vendita Starbucks. Agli occhi dell’italiano, il marchio semplicemente non offre un vero caffè. “Il caffè Starbucks è un’altra bevanda. È come un tè o un succo di frutta. È completamente diverso, non siamo abituati a bere il caffè in quel modo”spiega un italiano. Il caffè italiano è “da consumare velocemente, al bancone”aggiunge un altro italiano.