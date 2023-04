Artemide II | Siamo qui per ispirare i canadesi.

(Ottawa) Saranno rispettivamente la prima afroamericana, la prima donna e la prima canadese ad andare sulla Luna, nel 2024 o nel 2025. All’inizio di questa settimana, l’equipaggio della missione Artemis II ha effettuato un breve tour in Canada. Giornalismo Gli astronauti si sono incontrati presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Ottawa.

“Siamo qui per ispirare i canadesi, per connettersi”, afferma Jeremy Hansen dell’Ontario, l’unico astronauta di Artemis II che non è mai stato nello spazio. Victor Glover ha reso omaggio a John Chapman, fondatore del programma spaziale canadese.

Quanto è importante avere una crew che ha molti primati? “Il mio coinvolgimento in Artemis II va oltre la mia personalità”, risponde Christina Koch. Siamo qui per tutta l’umanità. Devi sfruttare al massimo le capacità di ognuno. La diversità del suo team deriva da “gli sforzi di persone che molto tempo fa hanno scelto astronauti come noi”, ha risposto Victor Glover. Non è stato facile fare questo cambiamento. Jeremy Hansen ha aggiunto che l’equipaggio di Artemis II ha dimostrato una leadership americana capace di trarre il meglio dal “genio” del Canada.

I quattro astronauti tornano in vita quando si parla del primo test orbitale di Astronave, la settimana scorsa. Il razzo SpaceX, esploso dopo quattro minuti di volo, molto prima di raggiungere l’orbita, sarà utilizzato per l’atterraggio sulla Luna di Artemis III, previsto per il 2025. La capsula Orione Sarà collegato a portare gli astronauti sulla luna Astronave nell’orbita della luna. Per le altre missioni di Artemide, Orione E Astronave Si attaccherà alla stazione orbitale lunare Cancello per il trasporto.

“Il test è stato un enorme successo, quasi un miracolo”, ha detto Hansen. È un eccellente esempio dell’approccio iterativo,” con frequenti voli di prova e scoppi.

Il comandante Reed Wiseman ha fatto il paragone con il razzo SLS sviluppato dalla NASA che ha portato la capsula Orione sulla Luna e ha volato per la prima volta con la missione Artemis I senza equipaggio lo scorso novembre. “Ci sono voluti anni per perfezionare la tecnologia prima del primo volo” dell’SLS.

Il test della scorsa settimana non ha causato seri danni alla rampa di lancio di SpaceX in Texas? “Sapevano che sarebbe stato lì, ma non così tanti”, afferma Glover, che afferma che SpaceX sta lavorando a una nuova piattaforma di lancio presso il Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida. Astronavee si adatta anche alla rampa di lancio esistente di Cape Canaveral.

Quando Giornalismo Toccato l’argomento dell’utilità dell’equalizzatore Cancelloun pubblicista è intervenuto per chiedergli di smettere di fare domande su SpaceX.

Generazione di Artemide

I quattro astronauti erano bambini quando iniziarono le missioni dello space shuttle. La loro scelta conferma che la “generazione Apollo”, diventata astronauta sull’esempio del programma lunare mezzo secolo fa, ha lasciato il posto alla “generazione Space Shuttle”. I funzionari della NASA sperano anche che il programma Artemis ispiri la “Generazione Artemis”. La “Generazione Space Shuttle” avrà un approccio diverso dalla “Generazione Apollo”?

“Non credo,” disse il signor Glover. La luna è unica. Inoltre, invitiamo lanci sulla Luna progetti audaci. Abbiamo visto tutti i video dell’Apollo. »