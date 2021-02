Anche la Spagna e la Grecia limitano l’uso del vaccino AstraZeneca

Fiale di vaccino AstraZeneca, 5 febbraio 2021, Regno Unito. Frank Augstein / AP

Nessun vaccino AstraZeneca per gli over 55 in Spagna, né per gli over 65 in Grecia. I due paesi europei si aggiungono alla lunga lista di paesi che venerdì 5 febbraio hanno emesso restrizioni sull’uso di questo particolare vaccino.

“In Grecia, come in altri paesi europei, il vaccino AstraZeneca sarà somministrato a persone di età compresa tra 18 e 64 anni”, ha detto ai giornalisti il ​​segretario generale del ministero della Salute, Marios Themistokleous. “Il comitato per la salute pubblica, in una riunione di venerdì e in seguito a prove scientifiche, ha approvato la fissazione dell’età massima per la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca a 55 anni”, ha detto, da parte sua, il Ministero della Salute spagnolo in un comunicato.

L’ente regolatore europeo aveva dato il via libera a questo vaccino, venerdì 29 gennaio, per l’uso negli adulti di tutte le età.

Due milioni di vaccinati in Spagna

Il giorno prima, l’autorità tedesca per i vaccini aveva tuttavia sconsigliato l’uso di questo per gli over 65, ritenendo che non ci fosse “Dati insufficienti” sulla sua efficacia in questa fascia di età. La Francia ha seguito l’esempio martedì e Austria, Belgio, Polonia e Svezia avevano adottato misure simili, mentre la Svizzera aveva chiesto da parte sua “Studi aggiuntivi”. L’Italia ha approvato il vaccino, sebbene abbia raccomandato di somministrare un altro vaccino alle persone sopra i 55 anni.

La Spagna ha finora vaccinato quasi due milioni di persone e prevede di coprire il 70% della sua popolazione entro la fine dell’estate – un obiettivo ribadito mercoledì dal governo nonostante carenze e ritardi che conosce il paese sulla fornitura di vaccini. Il ministro della Salute Carolina Darias ha detto mercoledì che la Spagna lo era ” ha aperto “ l’idea di utilizzare il vaccino russo Sputnik V se fosse approvato dall’UE.

In Grecia, dove la pandemia ha ucciso quasi 6.000 persone, finora sono state effettuate meno di 360.000 vaccinazioni. La vaccinazione per il gruppo di età 60-64 dovrebbe iniziare il 12 febbraio, ha detto Themistokleous.