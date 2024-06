Allenamento con intelligenza artificiale, buon piano di revisione!

Per superare l'esame di maturità, niente è più efficace che esercitarsi in condizioni reali. Ecco l'app perfetta per questo!

IL I candidati al diploma di maturità sosterranno l'esame orale ampio a partire dal 24 giugno 2024. Questa presentazione su un argomento estratto a sorte in anticipo e che fa parte del pannello tematico preparato durante l'anno, ha un fattore 10 (su 100). Il coefficiente è quindi maggiore del coefficiente di filosofia (coefficiente 8). La posta in gioco è alta e i candidati devono essere preparati per evitare di perdersi qualcosa.

Ripassare, studiare materiali e registrare lezioni va bene… ma non basta. Per superare il grande esame orale del diploma di maturità, devi essere bravo… a parlare! Purtroppo non sempre gli studenti hanno il tempo necessario per mettersi in condizioni reali. Fortunatamente, la tecnologia e l’intelligenza artificiale stanno rendendo possibili cose che solo pochi anni fa sarebbero state del tutto inimmaginabili. Ora è possibile condurre ampi discorsi orali simulati, registrando e ottenendo feedback e suggerimenti per il miglioramento.

Infatti, Mon Grand Oral permette agli studenti di migliorare notevolmente. Questo servizio certificato dagli insegnanti funziona utilizzando l'intelligenza artificiale addestrata su software civico. Sfrutta il modello Gemini AI di Google per fornire una descrizione quanto più dettagliata possibile delle prestazioni degli studenti. Ad ogni pilastro viene assegnato un punteggio indicativo, insieme ad un elenco di punti di forza, aree di miglioramento e consigli pratici.

Per finire, l’intelligenza artificiale utilizzata nell’app è stata addestrata su diversi libri di testo dell’ultimo anno e la griglia di valutazione è stata rielaborata e convalidata dai docenti di diverse scuole superiori. Lo scopo della domanda non è in alcun modo sostituire la giuria, ma aiutare lo studente a progredire identificando chiaramente i punti di miglioramento e rielaborazione nella presentazione.

Punto importante: l'app non raccoglie dati sensibili e non richiede la creazione di un account. Gli utenti possono inserire un'e-mail per salvare i propri progressi.

I candidati possono anche migliorare le proprie capacità orali: lavorare sulla gestualità, eliminare i tic linguistici e diventare più uno scambio che una recitazione. Per superare il grande esame orale e magari ottenere un cenno, ecco alcuni consigli professionali per gestire al meglio lo stress e quindi l'esame di maturità 2023.

Per superare al meglio questo esame è necessario… Ha insegnato Cyril Delhay, professore di retorica a Sciences Po parigino Qualche consiglio gradito. Se i candidati lo richiedono Parla senza appunti Per una pronuncia più flessibile e agevole, si consiglia però di scrivere in anticipo la prima e l'ultima frase, quelle che dovranno impressionare maggiormente la giuria. Prenditi cura delle tue transizioni Tra ogni punto chiave c'è anche un vantaggio, poiché in effetti… Lascia gli spazi vuoti. Imponendo piccoli periodi di silenzio, l'idea è quella di consentire alla giuria di integrare le informazioni fornite, ma significa anche che il candidato si prenda del tempo per respirare, calmarsi e gestire lo stress. Infine, si consiglia di favorire Frasi brevi.

L'esame principale della nuova versione del Baccalaureato, il Grand Oral Exam è un esercizio durante il quale ciascun candidato risponde a una domanda con una presentazione che dura circa cinque minuti. Seguono poi dieci minuti di dibattito tra lo studente del liceo e la giuria. L’obiettivo dichiarato dell’istruzione nazionale è “addestrare le persone a parlare in modo chiaro e persuasivo davanti a un pubblico”.

Questo test ti consente anche di utilizzare le tue conoscenze (relative alle tue specializzazioni) per creare un argomento e mostrare quanto sia rilevante per il tuo ulteriore progetto di studio e persino per il tuo progetto professionale. “Durante l'anno vengono determinate due domande sui due corsi di specializzazione che lo studente segue. Il giorno dell'esame, la giuria sceglie una delle due domande e il candidato ha 20 minuti per prepararsi, prima di fare la presentazione.

A differenza di altri esami, il Grand Oral Exam dura due settimane. I laureandi del Baccalaureato Generale o Tecnologico sosterranno gli esami tra lunedì 24 giugno e mercoledì 3 luglio 2024, in date e orari che variano a seconda delle istituzioni e delle accademie.

secondo Un sito web dedicato agli studenti Thotis Oltre al sito specializzato Le Parisien Etudiant, di seguito sono riportati esempi di domande formulate in base alle specializzazioni durante il grande esame orale:

In (Scienze economiche e sociali):

“L’ambiente e l’economia sono compatibili?”

“Come possiamo ridurre il deficit pubblico?”

Nella geografia politica

“Gli aiuti umanitari dovrebbero prevalere sulla sovranità statale?”

“Gli aiuti umanitari sostengono i regimi esistenti – l’esempio dell’Afghanistan”?

“Il conflitto israelo-palestinese, una pace impossibile?”

In matematica

“Come spiegare che in un gruppo di 23 persone esiste una possibilità su due che almeno due di loro siano nati lo stesso giorno?”

“Perché i sondaggisti sbagliano sempre?”

“Usando il conteggio, come possiamo comprendere la diversità dell'informazione genetica?”

“Gli algoritmi possono generare discriminazione?” (possibile domanda in sezione matematica/ambiente)

A st

“Possiamo coltivare patate su Marte?”

“È vero che se dipingessimo di bianco tutti i tetti e le strade, abbasseremmo la temperatura della Terra?”

Quali sono le conseguenze del riscaldamento globale sull’agricoltura?

Nelle arti

“Quali questioni etiche potrebbe sollevare l’arte recuperata dalle colonie?”

“Dovremmo restituire le opere d’arte o gli oggetti conservati nei musei ai loro paesi di origine?”

Nella storia e nella geografia

“Come ha fatto l’India a diventare una potenza spaziale?”

“Perché la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame a Parigi coinvolge il mondo intero?”

Questo test molto moderno è il test più apprezzato delle abilità orali eesprimere Dei candidati al diploma di maturità in laboratori 10 per il settore pubblicoÈ il più importante dopo gli esami di specialità, che portano tutti un punteggio di 16. Il grande esame orale rappresenta quindi un'opportunità per accumulare molti punti per ottenere un diploma o ottenere una citazione. Nei settori tecnologici, la possibilità di ottenere un punteggio aumenta quando il fattore di prova sale a 14.

Il punteggio dell'esame orale ampio dipende da entrambi Conoscenze presentate durante la presentazione e sull'espressione pubblica del candidato. È determinato da 20 punti e rappresenta il 10% del voto finale del diploma di maturità per il percorso generale e il 14% per il percorso tecnologico. La giuria esamina soprattutto le conoscenze del candidato, ma anche la sua capacità di argomentare e mettere in relazione le conoscenze, il suo pensiero critico, l'accuratezza della sua espressione, la chiarezza delle sue parole, il suo impegno nelle sue parole e la forza della sua convinzione. I punti possono essere assegnati per la valutazione di ciascun professore secondo criteri diversi e più o meno impegnativi.

Anche se questo quadro può sembrare capriccioso, il Dipartimento dell'Istruzione e molti capi di accademia hanno comunque voluto ricordare che il principio di beneficenza ha la precedenza in questo test ancora nuovo (dato che è solo la sua seconda versione). Il Ministero aggiunge precisazioni: “Questa prova orale permette al candidato di dimostrare la sua capacità di parlare davanti al pubblico in modo chiaro e convincente, e di mettere le conoscenze acquisite, soprattutto nell'insegnamento specializzato, al servizio dell'argomento, e per mostrare come questa conoscenza abbia alimentato il suo progetto di studi ulteriori, e anche il suo progetto professionale.”

Griglia di valutazione speciale per il dibattito orale principale

Se desideri saperne di più sul modo concreto in cui può essere valutato il Gran Esame Orale, sappi che il Ministero dell'Istruzione ha messo online una rete di criteri precisi su cui i professori che sostengono il Gran Esame Orale possono basarsi per stabilire. La loro laurea. È importante sapere che la famosa griglia non è obbligatoria ma può servire da ausilio alla giuria. Questo è sorprendente Griglia di valutazione indicativa per la prova orale finale* Elenca cinque criteri che una giuria può giudicare come “estremamente inadeguato”, “inadeguato”, “soddisfacente” o “estremamente soddisfacente”:

Qualità verbale del test

Qualità del parlato continuo

Qualità della conoscenza

Qualità dell'interazione

Qualità e costruzione dell'argomentazione

* essere visto Nell'Appendice 1 di questa pagina

Inizialmente, gli esiti della grande prova orale saranno disponibili lunedì 8 luglio 2024, contemporaneamente agli esiti degli altri esami (esami di lingua francese, filosofia e specializzazione). I laboratori suddivisi per settore e la data di superamento anticipato della prova orale non pregiudica la pubblicazione dei risultati. È possibile accedere al punteggio dell'esame orale generale anche attraverso i dettagli della trascrizione del candidato. Una trascrizione deve essere rilasciata al candidato dall'istituto scolastico in cui è registrato.