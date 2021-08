Acquista i gioielli di Ben Affleck e Jennifer Lopez

Il ritorno dell’amore di Jennifer Lopez e Ben Affleck. coperchio

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno usato la loro vacanza in Italia per visitare una gioielleria, secondo TMZ. Tuttavia, secondo un rappresentante del gioielliere, la coppia di stelle non ha provato gli anelli.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno visitato una gioielleria durante la loro vacanza europea la scorsa settimana. Secondo TMZ, la coppia di star ha visitato il negozio Faraone Mennella a Capri la scorsa settimana. Il traduttore di “Jenny From the Block” aveva provato la collana di tormalina verde a $ 41.000 e i cerchi colorati a $ 2.850.

La coppia ha posato per le foto insieme mentre si trovava nel negozio e il cantante ha anche scattato selfie con gioielli. Tuttavia, secondo il rappresentante del negozio, nessun episodio è stato acquistato o provato. Se le star non hanno effettuato un acquisto, è normale che le celebrità cerchino nei negozi prima di chiamare per ricevere gli articoli.

TMZ ha precedentemente rivelato che la coppia e il loro entourage sono stati visti a Capri la scorsa settimana, godendosi il panorama e mangiando al famoso Ristorante Faraglioni. Se Ben Affleck tornerà davvero negli Stati Uniti, Jennifer Lopez resterà sul suo yacht in Italia. È stata vista indossare una collana con il nome dell’attrice, Portofino, un regalo di compleanno che le è stato fatto a luglio, quando ha confermato ufficialmente la loro riunione.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono frequentati nel 2002, prima che il loro fidanzamento venisse annullato nel 2004.