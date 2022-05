8 preferiti dai nostri esperti di viaggio per le tue vacanze di giugno

Sommario



Vuoi andare in un weekend di giugno per attaccare una nuova destinazione, senza sapere quale scegliere? Scopri i nostri 8 preferiti!

Man mano che le giornate di sole tornano a poco a poco, mentre il sole prolunga le nostre serate e mentre i sorrisi ricompaiono sui loro volti, si sente il desiderio di prendere il largo. Del resto, perché non approfittare di una vacanza al sole con i propri cari, per un weekend di giugno o, per i più fortunati, una lunga settimana di vacanza? Devi quindi scegliere la tua destinazione, in base al tuo budget, ai tuoi desideri di paesaggi o anche in base al tempo di percorrenza…

Per questo motivo, Generation Voyage ti invita a scoprire i suoi 8 preferiti in tutta Europa per sfuggire al trambusto quotidiano. Spagna, Italia, Portogallo o la costa atlantica francese sono in programma per questa selezione. Quindi non esitare più e vai in una di queste destinazioni preferite con L’offline, un’agenzia di viaggi di fascia alta specializzata in viaggi su misura. Come bonus, ottieni uno sconto del -5% sulla tua prenotazione con il codice GENERATIONVOYAGEXTO!

1. Maiorca, Spagna

Probabilmente l’isola più famosa delle Isole Baleari, Maiorca è un mix perfetto di villaggi del sud con vicoli colorati, escursioni sul mare e bagni in acque turchesi. Se si rivelerà perfetto per una settimana di vacanza, potrà accogliervi anche per un weekend di giugno. Potrai poi visitare i piccoli borghi di Deià e Valldemossa, e cogliere l’occasione per pranzare con i sapori spagnoli.

Le attività sono numerose anche sull’isola. Grazie a The Offline, puoi iniziare noleggiando una barca senza patente per scoprire la costa fuori vista, e imbatterti in piccole calette dal fascino incommensurabile. Quindi, scopri le grotte di Drach o quelle di Hams, prima di andare a Cap de Formentor per ammirare uno splendido tramonto. Infine, la sera, fai una passeggiata e cena a Palma di Maiorca, al ritmo della musica presente ovunque in città.

2. Puglia, Italia

Scegliendo la Puglia per la tua prossima vacanza per un weekend di giugno, ti stai regalando un cambio di scenario totale! Scopri una vasta gamma di paesi e borghi tipici d’Italia, ognuno con i propri punti di forza e particolarità. Il capoluogo di regione, Bari, ti offrirà, ad esempio, un affascinante centro storico in cui potrai gustare la gastronomia locale, oltre a una ricca architettura, come la Basilica di San Nicola.

Se vuoi sfruttare al meglio gli spazi naturali, il parco del Gargano ti offrirà una moltitudine di escursioni. Altrimenti puoi sempre partire all’attacco delle Isole Tremiti, che rivelano uno spettacolo maestoso delle montagne italiane che si tuffano direttamente nel Mar Mediterraneo. Infine, puoi visitare le Grotte di Castellana, il più grande complesso di grotte d’Europa, proponendoti una lunga gita in barca per un giorno.

3. Berlino, Germania

Cambio di atmosfera e direzione Berlino, capitale della Germania, meta ideale per le vacanze di giugno. La città ti aprirà le porte qualunque sia il tuo stile di viaggio: culturale, festivo o familiare! Infatti, la capitale più grande d’Europa, con i suoi 891km² (8 volte l’area di Parigi) è una città dalle mille sfaccettature.

Grazie ai soggiorni offerti da The Offline, goditi un’architettura molto speciale visitando Alexanderplatz, la famosa piazza centrale di Berlino, e osserva le vestigia di un’epoca passata facendo una deviazione sul lato del Reichstag. Dal punto di vista culturale, puoi optare per una vacanza sull’isola dei musei, che riunisce 5 musei di livello mondiale. Infine, il quartiere di Prenzlauer Berg vi accoglierà dopo il tramonto, per un tour dei bar emblematici della città.

4. Roma, Italia

Per soddisfare i vostri desideri per un weekend di giugno, vi portiamo ora in un’altra capitale: Roma. Secondo la leggenda, la capitale italiana sarebbe stata fondata dai fratelli Remo e Romolo nell’VIII secolo a.C. Quella che costeggia il fiume Tevere vi offrirà un soggiorno all’insegna della scoperta e della contemplazione storica, grazie a un’architettura fatta di resti della grande epoca romana.

Potrete così ammirare il famoso Colosseo di Roma e darvi un’idea degli spettacoli dati dai gladiatori qualche secolo prima. Quindi fai una deviazione alle rovine del Foro Romano, prima di visitare il Pantheon, ora trasformato in chiesa. Puoi anche approfittare del tuo soggiorno a Roma per scoprire i dipinti di Michelangelo perdendoti nella Città del Vaticano.

5. Porto, Portogallo

A lungo oscurata da Lisbona, Porto è stata considerata per diversi anni una delle città più piacevoli d’Europa. C’è da dire che i motivi per visitare Porto sono tanti, ed è per questo che The Offline ne ha fatto una delle sue mete top! La città emana una serenità assoluta in cui ci si trascina con piacere, perdendosi nel centro storico, con gli occhi sbarrati in mezzo a tutte le sue stradine tipiche del sud Europa.

Il Douro, che corre lungo la città, non guasta in alcun modo questa costante sensazione di calma. Puoi anche scegliere di fare una lunga gita in barca, particolarmente romantica, durante la quale generalmente ti verrà offerta la possibilità di degustare i migliori vini della regione. Infine, continua la tua fuga per un fine settimana di giugno per visitare la Valle del Douro, che ti offrirà sentieri escursionistici esotici.

6. Ajaccio, Francia

Con i suoi 300 giorni di sole all’anno, tramonti sgargianti, spiagge e acque cristalline, Ajaccio è una delle destinazioni principali nella nostra selezione delle migliori vacanze in Europa per un weekend di giugno. La casa natale di Napoleone ti offrirà una moltitudine di visite per essere sicuro di occupare il tuo soggiorno come dovrebbe essere. Quindi, inizia visitando le Isole Sanguinarie via mare e goditi il ​​bagno in acque cristalline, ideali per un’indimenticabile sessione di snorkeling. Si può poi ammirare il cimitero marino, detto anche Canicciu, che contiene più di 45.000 tombe, tra cui quella di Tino Rossi.

Dopo un tramonto in mare, torna sulla terraferma e passeggia nel cuore del centro storico. Troverai ristoranti locali che ti offriranno di degustare la gastronomia locale, una delle migliori in Francia. Il giorno successivo, potrai scegliere tra una giornata di ozio sulle spiagge confinanti con la città o un programma più sportivo approfittando delle migliori escursioni della regione, come quella del sentiero Douaniers.

7. Ploumanac’h, Francia

Scegliere Ploumanc’h come meta per un weekend di giugno significa soprattutto scegliere la Côte de Granit Rose! Quest’ultima è senza esitazione una delle destinazioni più esotiche della Francia. La sua costa ramata, i suoi blocchi di granito a picco sul mare, i suoi sentieri che offrono una sensazione di libertà e calma sapranno disorientarvi il tempo di una breve vacanza. Inoltre, puoi approfittare di un’escursione in mare alla scoperta delle 7 isole che costeggiano la costa della Bretagna.

Al ritorno da queste escursioni, potrai goderti il ​​fascino di Ploumanac’h, recentemente votato come il villaggio preferito della Francia. Quindi fai un giro in bicicletta per le sue stradine alla scoperta delle tipiche case bretoni, prima di fermarti ad assaggiare le specialità della regione.

8. Hossegor, Francia

È con uno dei luoghi più famosi e rinomati della costa delle Landes che terminiamo questa selezione dei migliori luoghi per le tue vacanze di giugno. Hossegor, situata nella Nuova Aquitania, è una città ideale per scappare per un fine settimana e ritrovarsi soli di fronte al mare sulla tavola da surf. Sebbene il trambusto sia palpabile in estate, la lunghezza delle sue spiagge ti consentirà sempre di trovare un angolo isolato dove trascorrere un po’ di tranquillità con la famiglia o gli amici.

Ma le spiagge non sono le uniche attività da fare a Hossegor, poiché la località balneare consentirà anche di accedere alle grandi foreste circostanti. Quella delle Landes, che si estende su diversi ettari, sarà perfetta per una passeggiata dopo pranzo, al riparo dal sole cocente delle ore più calde della giornata.