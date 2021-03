6 Nazioni 2021. L’Italia ha vissuto un altro calvario contro il Galles, Twitter si è scatenato

L’Italia ha appena incatenato una nuova sconfitta contro il Galles (7-48).

31 sconfitte consecutive nel Torneo 6 Nazioni ! L ‘Italia ha avuto un nuovo calvario questo sabato a Roma di fronte al Galles (7-48) e si dirige dritto verso un sesto cucchiaio di legno consecutivo. Il XV del Porro, si è divertito molto, e sabato prossimo giocherà allo Stade de France contro i Blues per un possibile Grande Slam.

L’Italia non è mai esistita durante questa parte, e questo ha provocato l’indignazione dei navigatori della Rete che non hanno mancato di sottolineare lo scarso livello di questa Squadra Azzurra che incatena le pesanti sconfitte. Immagina che l’edizione 2021 sia quella in cui L’Italia raccoglie in media il maggior numero di punti a partita. Terribile osservazione. E Twitter è stato spietato per l’Italia debole.

7 minuti di gioco e già cartellino giallo per gli italiani. sarà lungo … – Asia Rugby (@AsieRugby) 13 marzo 2021

C’è un italiano che rompe un contrasto o vince un duello? – Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) 13 marzo 2021

L’Italia si è mai trovata diversa dallo 0-10 nei primi 10 minuti di una partita? # 6nations2021 #ITAvsWAL – Seb ™ – Restituiscici la musica dal vivo! (@_Swayb) 13 marzo 2021

È ancora triste per questa squadra italiana. Questo deserto di vittorie, psicologicamente, deve essere molto pesante da sopportare 😕#ITAWAL 🇮🇹 – Teresa (@Teresa_Cvlr) 13 marzo 2021

L’Italia ha davvero il suo posto nelle 6 nazioni? 🧐🧐 – Tahina Fabrice (@tahina_fabriceR) 13 marzo 2021

Guardo il Galles contro l’Italia… ho l’impressione che i gallesi giochino contro i bambini perché sono così facili # 6Nazioni # 6nations2021 – thisma (@rsstmathis) 13 marzo 2021

Stanno comunque prendendo in giro France TV 😂😂😂 #ITAvWAL pic.twitter.com/dfSl235Mu6 – Aurélien (@AurelienSalan) 13 marzo 2021

Gli italiani infatti non sono cattivi,

Sono solo un po ‘peggiori in tutte le aree E questo è abbastanza per masturbarsi in ogni partita – FaitbienGalthie (@FaitbienGalthie) 13 marzo 2021

Anche lei resta davanti alla tv sperando che gli italiani tirino un generale o che i gallesi prendano un rosso? – Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) 13 marzo 2021

Diremo che ci ripasso ma la presenza degli italiani in Torneo, francamente… Cosa aspettiamo? Che perdono 100 volte di fila (dobbiamo essere circa 40) per porsi domande? # 6nazioni #ITAvWAL #ENGvFRA #ANGFRA – Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) 13 marzo 2021

È molto pratico per le altre nazioni, la presenza dell’Italia le protegge dall’ultimo posto e dal cucchiaio di legno 😁 – Ali Oueslati (@ AliOueslati2) 13 marzo 2021

Io presidente torniamo al Torneo alle 5 ma giochiamo in un match di ritorno perché al Torneo vogliamo sempre di più ma l’Italia che calvario serio. – Tuunbaq (@arkanthrope) 13 marzo 2021

# 6Nazioni Contro l’Italia non ho niente ma devo toglierle dal torneo. Questo non ha senso. Non una vittoria per 10 banche, 50 perle a partita … vanno al torneo B con Romania e Georgia. 5 partite inutili …#Italia #Walles – Volpe testarda 🙊🙉🙈 (@bas_mot) 13 marzo 2021

Penso che non ci sia niente di più inutile dell’Italia al Torneo delle 6 Nazioni – bravo ragazzo (@Mck_rdot) 13 marzo 2021

🏉 Fermiamo la mascherata! La 32esima sconfitta consecutiva dell’Italia al Torneo. Già 187 punti e 26 mete subite quest’anno in 4 partite. Torniamo a un torneo V Nazioni. Alleggerirà il calendario internazionale ed eviteremo le sequenze #cialde #ITAvsWAL https://t.co/o5CDSlsDCA – Gault gratuito (@Philippe_Gault) 13 marzo 2021

Il Galles segna 7 mete

Molto (troppo) rapidamente, il Galles ha preso la misura dell’Italia, l’esterno Josh adams segnando dopo soli 8 minuti di gioco. Faletau (14e), Owens (21e e 30e), Nord (43e), Sheedy (60e) e Rees-Zammit (64e) ha aumentato il punteggio per una vittoria finale 7-48.

Il Galles è a un passo dal Grande Slam. Italia, sabato prossimo andrà in Scozia per evitare una nuova delusione e un cucchiaio di legno per il quale diventa un appuntamento fisso.