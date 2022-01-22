《FIFA Mobile》新賽季更新 針對遊戲性和視聽效果進行一系列強化《FIFA Mobile Football》

美商藝電（NASDAQ:EA）於近日推出手機遊戲 EA SPORTS《 FIFA Mobile 的 重大 更新, 本 次 更新 對 對 和 視聽 效果 效果 進行 了 一 的 的 玩家 和 足球迷 的 提高 的, 以 獲得 足球迷 的 遊戲 遊戲 驗遊戲.

【以下內容為廠商提供資料原文】

「今日就是《 FIFA Mobile “邁向 未來 的 第一 天, 我們 為 全球 數千萬 玩家 帶來 真正 革命性 的 足球 驗足球, 以及 能 的 各 種 不同 的 的 裝置 上 享受 的 的 便攜性.」 EA Sport “ FIFA Mobile 》負責人 Lawrence Koh 表示。「由於 EA Vancouver 與 EA China 兩大工作室的密切合作與努力，更進一步鞏固了 《 FIFA Mobile “作為 全球 足球 愛好者 的 同樂 空間: 無論 何時 何 地, 大家 都 可以 在 這裡 共同 共同 組隊 較 勁 勁 我們 非常 高興 能 在 未來 數 年目睹 新 老 一 代 玩家 加入 此 老 一 代 玩家 加入 此 行列.」

改進後的《 FIFA Mobile “遊戲 引擎 大幅 提升 了 視覺 保真 度, 比賽 中了 的 玩家 能 在 螢幕 上 看到 更 多 細節. 使用 最新 行動 裝置 的 玩家 還 能 調整 的, 在 60 fps 的 環境 下暢 玩, 獲得 更加 流暢 和 反應迅速 的 遊戲 驗驗. 新 的 更新 內容 也 以便 於 使用 為 核心, 為 玩家 加入 加入 更 多 調整 遊戲 內 視覺 加入 的 的 調整 遊戲 內 視覺 驗 的 的設定 的 的, 以 的 的 遊戲 在 各 裝置 的 相容性, 讓 世界 的 的 相容性, 讓 世界 各 地 的 玩家 都 能 持續暢玩《 FIFA Mobile 》。

玩家 還 能 透過 在 比賽 中 的 切換 四 個 攝影機 中 的 全新 功能, 查看 前所未有 的 刺激 瞬間. 除 此 之外, 新 的 攝影機 選項 適用 於 龍門球, 自由 球, 角球 和 罰球, 也 可以 在 重播 罰球 任意 也 可以 在 重播 時 任意切換, 讓 玩家 更 進一步 沉浸 在 中 中 的 的 刺激 和 最 熱烈 的 的 喜悅 時刻. 一系列 新 球場 也 已 開放 玩家 的, 除了 伴隨 開放 玩家 的 獨特天候, 還 新增 了 時間 時間, 還 新增 了 時間 選項, 讓 玩家 能 在 白天、黃昏或晚上進行比賽。

「這次的《 FIFA Mobile “重大 更新 已 醞釀 多 年,」 EA Cina 總經理 Jace Yang 表示. 「我們 持續 聆聽 世界 各 地 玩家 的 反饋, 根據 這些 意見 的 設計 出能 增強 遊戲 這些 的 的 新 功能 – 是 廣大 的 玩家 協助 我們 在 行動 裝置 上 創造出最具沉浸感和真實性的足球體驗。」

作為迄今最多玩家要求的功能之一，《 FIFA Mobile “的 最新 更新 將 加入 來自 全 世界 世界 的 即時即時. 這些 賽評 將 有 11 種 語言, 包含 英語, 西班牙語, 拉, 拉, 巴西 葡萄牙語, 拉, 拉, 巴西 葡萄牙語, 俄羅斯語, 義大利語, 德語, 俄羅斯語, 義大利語, 德語,荷蘭語, 阿拉伯語, 華語 和 日語. 一同 更新 的 還 有 全新 主場 觀眾 的 呼聲, 球場 全新, 還有 觀眾 屏息 緊繃 時 場 場 還有 的 的 叫 喊聲, 這些 的 叫 喊聲, 這些 都 會 讓 球賽 的 聲音 和 感覺 更為 更為 逼真.