Zlatan guida il Milan al titolo Super Sport FM

Il Milan non lascia il primo posto e si presenta competitivo come la fine del campionato di quest’anno, con il Napoli, almeno per il momento, unico avversario di rilievo. La squadra di Stefano Pioli guidata dal sempreverde Zlatan Ibrahimovic, che ha aperto le marcature al 26′ del derby con la Roma all’Olympico.

Gol numero 150 per “Imbra” in Serie A e 400 nella sua mega carriera in un campionato nazionale. E al 50 ‘, ha annullato il gol dell’asso svedese utilizzando la tecnologia dell’assistente arbitro video, mentre la vittoria dei “rossoneri” è stata decisa da 11 passaggi da Frank Kesey al 57 ‘. Al 66 ‘, Theo Hernandez è stato espulso, ma nonostante la superiorità numerica, “Gallorossi” a Mourinho è riuscito a ridurre solo con Sarawi al terzo minuto di ritardo.

In precedenza, il Napoli ha fatto il suo dovere, battendo in casa 1-0 la Salernitana, ed è rimasto per un po’ solo in testa alla classifica. I “Partenopei” hanno circondato la casa di Belets nella prima parte, avevano una chiglia, ma non hanno trovato alcun bersaglio. Tuttavia, al 61′ ci sono riusciti con un tiro potente di Piotr Zielinski dall’alto di un’ampia area.

Sette minuti dopo, Gregoris Castanos, che ha iniziato come giocatore chiave, è stato espulso con un cartellino rosso per un violento fallo su Anguisea. Gli equilibri numerici si sono ristabiliti all’80’, con Coulibaly ribaltato, e l’ultimo, Simi, ma non il risultato finale, visto che il Napoli ha segnato 10 vittorie in 11 partite.